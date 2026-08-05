Un fost șef din ANRE spune că închiderea termocentralelor pe cărbune „este o crimă”: „Trebuie organizată o ședință CSAT de urgență”

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Un fost șef din Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Iulian Iancu, a explicat miercuri faptul că scoaterea din funcțiune a termocentralelor pe cărbune, fără a le înlocui în prealalbil „este o crimă”, deoarece „te joci cu securitatea sistemului energetic și a României”. El a spus, la Antena 3 CNN, că subiectul este unul de CSAT și „toți miniștrii trebuie convocați și trebuie organizată o ședință CSAT de urgență, pentru că vorbim despre securitatea națională”.

Despre riscul unui blackout, Iancu a afirmat că, dacă cel din 1977 a produs „pierderi mai mari” decât cutremului din 1974, „acum, fiind mult mai interconectați, pierderile pot fi mult mai mari”.

„Analiza noastră arată că, în urma celui din 1977, pierderile au fost mai mari decât la cutremurul din 1974. Acum, fiind mult mai interconectați, pierderile pot fi mult mai mari. În acest moment, suntem în situația în care depindem în totalitate de Dumnezeu. Doar El ne poate salva prin scăderea temperaturilor și prin apariția ploilor.

Acești oameni (n.r. - din domeniul energiei) au obligația ca, în fiecare an, în luna aprilie, să aibă un comandament care să stabilească o Hotărâre de Guvern privind programul de iarnă. Aceasta se aprobă până la sfârșitul lunii mai, pentru ca, de la 1 iunie, comandamentul să monitorizeze toate lucrările de mentenanță din timpul verii și asigurarea stocurilor de gaze naturale, apă și cărbune, unde e cazul. Informările făcute de Transelectrica în cadrul acestui comandament au fost, cu siguranță, la zi. Cu siguranță s-a știut.

Din moment ce tu nu știi ce ai de făcut în sistem, nu știi nici care sunt măsurile imediate, în condițiile în care, vara, în august, avem secetă. Dovada este că, din 2003 și până astăzi, am avut 11 situații de criză”, a spus el.

Legat de închiderea termocentralelor pe cărbune „fără să fie pusă o altă capacitate în loc”, Iancu subliniază că decizia „este o crimă” și trebuie convocat un CSAT de urgență.

„Este o crimă, pentru că nu ai voie să scoți din funcțiune o capacitate până nu pui alta în loc, fiindcă te joci cu securitatea sistemului energetic și a României. Ceea ce discutăm acum este un subiect de CSAT. Toți miniștrii trebuie convocați și trebuie organizată o ședință CSAT de urgență, pentru că vorbim despre securitatea națională”, a subliniat Iancu.

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