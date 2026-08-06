Cel mai mare producător de aur din Africa și-a majorat rezervele la 11,9 miliarde de dolari, deși a pierdut 1,9 miliarde cu un program

1 minut de citit Publicat la 15:55 06 Aug 2026 Modificat la 15:55 06 Aug 2026

Bijuterii de aur tradiționale din Ghana. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un nou raport arată că, deși rezervele internaționale brute ale Ghanei au ajuns la 11,9 miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2025, banca centrală a înregistrat în același an o pierdere semnificativă de 22 de miliarde de cedi (aproximativ 1,9 miliarde de dolari).

Pierderea este legată de un program special prin care statul a cumpărat aur de la minerii locali pentru a consolida rezervele țării și stabilitatea financiară, potrivit Business Insider Africa.

De ce a generat pierderi programul de achiziție a aurului

Banca Ghanei a lansat acest program pentru a-și majora rezervele valutare. În acest scop, instituția a pus la dispoziție fondurile necesare pentru GoldBod, organizația guvernamentală responsabilă de achizițiile de aur.

Potrivit unui raport al Fondului Monetar Internațional (FMI), pierderile au fost cauzate de costurile ridicate ale serviciilor, taxele pentru testarea și certificarea aurului (assay), precum și de marjele aplicate în tranzacțiile comerciale.

Rezervele au crescut, în ciuda costurilor

Chiar dacă programul a produs pierderi importante, acesta și-a atins unul dintre obiectivele principale.

Rezervele internaționale ale Ghanei au crescut cu 3,9 miliarde de dolari, ajungând la 11,9 miliarde de dolari la sfârșitul anului 2025.

Totuși, potrivit Bloomberg, costurile ridicate ale tranzacțiilor au afectat situația financiară a băncii centrale, iar capitalul propriu negativ al instituției a ajuns la echivalentul a 6,7% din produsul intern brut al țării.

Pentru a evita noi pierderi, responsabilitatea achiziției aurului a fost transferată oficial către GoldBod.

De acum înainte, guvernul și GoldBod vor suporta costurile programului, iar aceste cheltuieli vor fi evidențiate în mod transparent în bugetul național.

Ce este GoldBod

În 2025 a fost înființată Ghana Gold Board (GoldBod), singura instituție autorizată oficial să cumpere aur de la minerii artizanali și de mică amploare din Ghana.

Misiunea principală a agenției este de a ajuta Ghana, cel mai mare producător de aur din Africa, să își mărească rezervele de lingouri pentru a susține stabilitatea monedei naționale, cedi.

Anterior, fondurile pentru aceste achiziții erau asigurate de Banca Ghanei. Recent însă, guvernul a aprobat alocarea a 5 miliarde de cedi (aproximativ 430 de milioane de dolari) pentru ca această responsabilitate financiară să fie preluată direct de stat, prin GoldBod.

Prin coordonarea achizițiilor de aur de pe piața internă, GoldBod urmărește să consolideze rezervele valutare ale țării și să se asigure că o parte cât mai mare din valoarea generată de industria aurului rămâne în economia Ghanei.