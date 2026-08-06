Ilie Bolojan spune că ratingul de țară de la agenția Moody's „va fi de menținere”

Premierul demis al României, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul demis al României, Ilie Bolojan, s-a arătat încrezător, joi, privind ratingul Moody's pentru România. El a spus că decizia agenției „va fi de menținere și ne putem duce către o perspectivă stabilă”. „Este important că România a trecut de testul îndeplinirii unor jaloane care ne garantează că nu vom pierde niște miliarde de euro care sunt foarte importante”, a afirmat Bolojan.

„Sunt trei elemente importante după care agențiile de rating judecă o țară. Cel mai important element după care se judecă sunt datele, cifrele brute, cifrele la zi. Ce a făcut o țară până la data evaluării. Guvernul, prin Ministerul de Finanțe, în parteneriat cu Banca Națională, cu toate instituțiile care sunt implicate, a avut în vedere să respecte toate înțelegerile pe care le-am făcut, ceea ce am și realizat, să îndeplinim țintele de deficit.

Partea de deficit e un indicator vital pentru că arată capacitatea noastră de a cheltui atât cât ne permitem. Cu cât deficitul este mai mic, cu atât ne îndreptăm, cu atât nu amanetăm viitorul generațiilor și nu plătim an de an valorile unor autostrăzi numai pe dobânzi”, a spus Bolojan.

El subliniază că, într-un singur an, „am făcut niște reduceri importante care, în mod evident, în mod evident, au însemnat și costuri sociale”.

„Orice agenție de rating evaluează România, constată că față de deficitele pe care le știam, 9,3%, totuși, într-un an de zile, am făcut niște reduceri importante care, în mod evident, au însemnat și costuri sociale, pentru că astfel de reduceri nu se pot face fără să deranjezi pe nimeni. Și eu, încă o dată, folosesc acest prilej să le mulțumesc românilor, pentru că au fost parte a acestui efort

Ne dăm seama că o zonă de incertitudine politică nu permite nici agențiilor, nici cetățenilor, nici investitorilor să estimeze cu anumită precizie care vor fi politicile publice pe care le va duce guvernarea într-o țară cât timp nu există o stabilitate”, a mai spus el.

Astfel, premierul demis a subliniat că „România a trecut de testul îndeplinirii unor jaloane”.

„În mod cert, țara asta are nevoie, din acest punct de vedere al unei evaluări, de un guvern stabil cât mai repede posibil, dar un guvern care continuă ceea ce e necesar, care face ceea ce trebuie, nu ce dă bine.

Este important că România a trecut de testul îndeplinirii unor jaloane care ne garantează că nu vom pierde niște miliarde de euro care sunt foarte importante.

În condițiile în care vedem declarații care se fac în spațiul public (…) legate de faptul că putem debloca toate posturile, că putem să creștem salarii, că nu e niciun fel de problemă cu un lucru sau altul (…) există o anumită îngrijorare vis-a-vis de viitor”, a afirmat el.

În încheiere, Bolojan a spus că este convins că „există oameni raționali în această țară, care înțeleg că trebuie să tratezi lucrurile cu seriozitate”.

„Mai avem un spațiu, probabil, de șase luni de zile, de un an de zile, în care guvernele care vor veni mai au posibilitatea să corecteze ceea ce este de corectat, ca să pregătească în continuare stabilitatea României.

Eu am încredere în România, sunt convins că există oameni raționali în această țară, care înțeleg că trebuie să tratezi lucrurile cu seriozitate.

Ratingul pentru România va fi de menținere și ne putem duce către o perspectivă stabilă”, a conchis el.