Scufundarea barjelor pe brațul Bala a fost amânată din nou. Crește riscul ca Centrala de la Cernavodă să rămână fără apă

Operaţiunea pentru salvarea Centralei Cernavodă: Două barje vor fi scufundate joi, iar alte două - vineri. Sursa foto: Antena 3 CNN

UPDATE: Directorul general adjunct al Administraţiei Naţionale "Apele Române", Sorin Rîndaşu, a transmis, după ce anunţase iniţial că primele două barje urmau să fie scufundate în Dunăre în cursul serii de joi, că operaţiunea pentru salvarea Centralei Cernavodă a fost amânată pentru vineri, din motive ce ţin de condiţii de siguranţă şi menţinere pe poziţie.

Ştirea iniţială

Directorul general adjunct al Administraţiei Naţionale "Apele Române", Sorin Rîndaşu, a explicat, joi, cum va decurge operaţiune de scufundarea a barjelor în Dunăre, pentru funcţionarea în continuare a Centralei de la Cernavodă. Acesta a precizat că două barje vor fi scufundate joi, iar alte două - vineri. "Deci 4 barje vor fi scufundate, iar alte 2 sunt la dispoziţie pentru a încerca să le stabilizăm cât mai bine după ce le inspectăm şi le vedem poziţia", a afirmat Rîndaşu, care a adăugat că "problema este că scăderea prognozată este cu un ritm mai mare, de 4 cm pe zi, după care 3 cm".

Acesta a precizat că efectele vor fi mai mici, "dar vor fi", în contextul în care s-a decis scufundarea a câte 2 barje pe zi.

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"S-au combinat două propuneri de soluţii. Vor fi 2 barje în amplasamentul unde vedeţi în momentul de faţă barca, la 500 metri de intrarea în braţul Bala. Acestea vor fi scufundate în cursul zilei de azi, iar mâine vor continua cu celelalte două barje, care vor fi amplasate mai în amonte, oblic faţă de direcţia de curgere a curentului.

Soluţia a fost discutată cu toţi experţii, ţinând cont de siguranţa amplasamentului şi de efectele potenţiale. Şi aici există incertitudini, pentru că manevrarea a două barje simultan nu e uşoară, ne bazăm pe experienţa căpitanilor. Am exclus varianta umplerii cu draga, umplerea se va face cu pomparea.

După amplasarea acestora, prima barjă va fi destul de aproape de suprafaţă, iar următoarele vor fi complet scufundate. Rămâne de văzut dacă ancorarea pe mal va mai fi posibilă.

Ceea ce ne dorim este aşezarea lor cât mai controlată, pentru că pot apărea alte fenomene. Efectele vor fi puţin mai mici, dar vor fi, asta e speranţa cea mai mare. Ne aşteptăm ca, în perioada următoare, să apară fenomene de afuiere, care nu vor evolua însă atât de rapid.

Ca să încercăm consolidarea capetelor acestor barje în zona în care adâncimea este mai mare şi vitezele apei vor fi mai mari, sunt la dispoziţie încă 2 barje care sunt pline. Vor fi descărcate astfel încât să încercăm să le protejăm din lateral şi în special în zona de capăt, unde adâncimea e mai mare.

Deci 4 barje vor fi scufundate, iar alte 2 sunt la dispoziţie pentru a încerca să le stabilizăm cât mai bine după ce le inspectăm şi le vedem poziţia", a spus Sorin Rîndaşu.

Ar putea fi chemaţi şi scafandrii

"Dacă va fi nevoie, vom solicita şi sprijinul scafandrilor. Suntem în legătură cu Forţele Navale Române, care ne vor sprijini dacă solicităm acest lucru.

În momentul de faţă, debitul la intrarea în ţară e undeva la 1450. La Cernavodă este în jur de 300 metri cubi pe secundă, după ultimele măsurători. A scăzut cu 2 cm în ultima zi.

Continuăm acţiunile de dragaj, să încercăm să mai câştigăm o secţiune prin care să se scurgă curentul orientat către direcţia aceea. Aceste măsuri sper eu să conducă la o creştere care să ne permită funcţionarea Centralei Nucleare încă 4 zile, Doamne ajută!

Problema este că scăderea prognozată este cu un ritm mai mare, de 4 cm pe zi, după care 3. O operaţiune o estimăm la 3-4 ore cu manevre, pentru primele 2 barje", a completat Directorul general adjunct al Administraţiei Naţionale "Apele Române", Sorin Rîndaşu.