Zi critică pentru sistemul energetic. Dunărea a atins minimul istoric cu două zile mai devreme. Se încearcă iar scufundarea barjelor

Zi critică pentru sistemul energetic. Dunărea a atins minimul istoric cu două zile mai devreme. Se încearcă iar scufundarea barjelor. FOTO: Facebook Apele Române

Joi ar putea fi cea mai critică zi pentru sistemul energetic românesc. Debitul Dunării ar urma să scadă la un nou minim istoric, de doar 1.400 de metri cubi pe secundă, iar autoritățile sunt într-o cursă contra-cronometru pentru a salva funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă. Este extrem de important să evităm pierderea a încă 10% din producția de energie a țării. Scufundarea controlată a celor patru barje va fi reluată joi dimineață, transmit oficialii Apelor Române.

Dunărea a atins un nou minim istoric al debitului, de doar 1.400 mc/s, cu două zile mai devreme decât estimau hidrologii. Valoarea este sub recordul negativ din 2003 și de aproape trei ori mai mică decât media lunii august, toate acestea în timp ce temperaturile ridicate fac ravagii.

România importă peste 2.200 MW în fiecare seară, la prețuri uriașe, iar premierul Ilie Bolojan anunță că românii vor deconta costurile la toamnă, când vor primi facturi mai mari.

Consumul estimat în aceste zile este de peste 7.000 de megawați.

Din cauza deficitului important, importăm zilnic, între orele 19:00 și 23:00, cantități uriașe de energie. România plătește cel mai mare preț din regiune pentru energia electrică. La orele de vârf, seara, importăm energie cu peste 500 de euro/MWh. Doar Ungaria mai are prețuri atât de mari, după ce și-a oprit o bună parte din producția de energie din surse nucleare.

În contextul apelurilor repetate ale Guvernului privind economisirea resurselor, mai multe orașe au anunțat că raționalizează consumul de energie electrică.

Ședință de Guvern joi

În ședința de Guvern de joi va fi adoptată o hotărâre care pune în aplicare mecanismul prevăzut de lege pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă pentru acoperirea necesarului de energie în orele de vârf.

Prin acest mecanism, marile companii consumatoare ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte cu privire la limitarea temporară a consumului, în funcție de specificul activității și de posibilitățile Sistemului Energetic Național.

Premierul a precizat că acesta este un mecanism de rezervă, care va fi aplicat doar dacă situația o va impune.

Urmează o nouă încercare de scufundare a barjelor

Operațiunea de scufundare a celor patru barje în Dunăre, menită să crească debitul apei spre Centrala Nucleară de la Cernavodă, a fost amânată pentru joi dimineață.

Scufundarea barjelor fusese programată pentru miercuri, după ora 14:00. Două dintre acestea au fost încărcate în zona în care a fost dislocată stânca Pârjoaia, pe Dunărea Veche, iar celelalte două sunt aduse de la Galați.

În zonă sunt curenți puternici, iar specialiștii analizează „foarte strict” condițiile în care se va desfășura operațiunea.

Barjele vor fi scufundate în mod controlat, cu scopul de a redirecționa o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala către Dunărea Veche și, ulterior, spre zona Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Directorul centralei a transmis că, dacă barjele vor reuși să devieze cursul apei spre Dunărea Veche, centrala ar mai putea câștiga până la 10-11 zile de funcționare. În caz contrar, reactorul 2 va fi oprit. Asta înseamnă o scădere de 10% a producției de energie a României.

Din partea hidrologilor vin în continuare aceleași mesaje clare: seceta va continua în următoarele două săptămâni.