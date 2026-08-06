Avioanele pe baterii sunt tot mai aproape de realitate: primele curse europene, la începutul anilor 2030

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Avioanele care zboară pe baterii nu mai sunt un vis îndepărtat. Datorită progreselor tehnologice rapide, europenii ar putea călători cu aeronave electrice pe unele dintre cele mai populare rute ale continentului – de la Londra la Dublin sau de la Barcelona la Ibiza – încă de la începutul anilor 2030, scrie Euronews.

Călătorii europeni ar putea zbura cu avioane electrice pe unele dintre cele mai populare rute ale continentului până la începutul anilor 2030, datorită progreselor rapide din domeniul tehnologiei.

„Mulți oameni încă își imaginează că avioanele care funcționează pe baterii sunt un vis îndepărtat”, spune Carlos López de la Osa, manager tehnic pentru aviație în cadrul Federației Europene pentru Transport și Mediu (T&E). „Dar zborurile electrice și hibride sunt o parte esențială a soluției pentru a face călătoriile pe distanțe scurte mai sustenabile și mai puțin dependente de combustibilul de avion importat”.

Cu prețurile la gaze încă instabile din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, zborurile electrice, fără combustibil, devin o perspectivă tot mai atrăgătoare. Pe lângă faptul că îi feresc pe pasageri de șocurile de preț la combustibilii fosili, ele produc mai puțină poluare a aerului și mai puțin zgomot și ar putea lega între ele zone îndepărtate, adesea ignorate de marii operatori de curse aeriene.

Ce rute aeriene europene ar putea trece pe electric?

Start-up-urile europene se întrec să construiască avioane electrice capabile să parcurgă distanțe de până la 500 de kilometri.

Asta le-ar face capabile să deservească un sfert din rutele aeriene ale Europei, potrivit unei analize a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) – inclusiv unele dintre cele mai populare de pe continent.

Printre rutele care s-ar încadra în raza de 500 de kilometri se numără Londra –Dublin, Atena–Santorini, Barcelona–Ibiza, Nisa–Corsica și Roma–Sardinia.

În timp ce Franța a luat în vizor zborurile pe distanțe scurte, interzicând rutele pe care o alternativă feroviară durează mai puțin de 2,5 ore, iar Spania a propus o interdicție similară, rute ca acestea – care deservesc insule sau traversează întinderi de apă – nu ar putea fi înlocuite realist cu trenul. Avioanele electrice ar putea ajuta la reducerea emisiilor pe astfel de trasee, unde zborul rămâne, cel mai probabil, una dintre puținele opțiuni practice.

Start-up-ul german Vaeridion estimează că avionul său electric ar putea funcționa, în cele din urmă, la sub 0,50 euro per pasager-kilometru, un preț comparabil cu cel al unui bilet de tren la clasa întâi. Prețurile viitoare ale biletelor ar depinde, totuși, și de taxele de aeroport, de impozite și de strategiile de tarifare ale companiilor aeriene.

Vaeridion construiește un avion electric cu nouă locuri, pe care își propune să-l facă apt pentru transportul de pasageri până în 2030. Compania a obținut deja angajamente din partea unor companii aeriene și operatori de curse pentru cumpărarea a 100 de aparate.

Dimensiunile mici ale avioanelor electrice de primă generație fac puțin probabil ca acestea să concureze cu avioanele comerciale. În loc să deservească imediat rutele obișnuite pe distanțe scurte, ele ar fi folosite, la început, pentru a lega între ele regiuni rurale care nu au legături aeriene tradiționale.

Cât de departe suntem de zborurile electrice comerciale?

Multă vreme, greutatea bateriilor a făcut ca aviația electrică să fie impracticabilă, dar progresele tehnologice rapide ajută acum la rezolvarea acestei probleme.

Progresele în privința motoarelor electrice, a integrării bateriilor și a designului avioanelor au îmbunătățit semnificativ perspectivele aviației electrice. Cu toate acestea, densitatea energetică a bateriilor dictează în continuare greutatea, dimensiunea și autonomia avioanelor complet electrice.

Deși marii jucători din domeniu au rămas în urmă cu dezvoltarea zborurilor electrice – Airbus a amânat recent dezvoltarea avionului său cu zero emisii – inovatorii europeni umplu golul rămas.

Politicile climatice stricte, rutele regionale mai scurte și rețeaua densă de aeroporturi mai mici fac din Europa terenul de testare perfect pentru avioanele alimentate cu baterii.

În parteneriat cu KLM, compania aerospațială olandeză Elysian Aircraft dezvoltă un avion electric de mari dimensiuni, alimentat cu baterii, conceput să transporte 90 de oameni pe distanțe de până la 1.000 de kilometri, încă din 2035.

Între timp, start-up-ul francez Aura Aero dezvoltă un avion regional hibrid-electric cu 19 locuri și o autonomie de până la 1.500 de kilometri. Compania își propune să obțină certificarea la sfârșitul lui 2029 și plănuiește să treacă, în cele din urmă, la producția unor aparate cu 40 până la 90 de locuri.

„Faptul că e hibrid va ajuta avionul nostru să meargă mai departe, dar tot reduce emisiile cu până la 80 la sută – și poate folosi cu ușurință combustibil de aviație sustenabil (SAF) în locul combustibilului de avion convențional”, spune Antoine Toulemont, consilierul companiei pentru afaceri europene. „Chiar și la prețurile de azi ale combustibilului, estimăm o reducere de 50 la sută a costurilor operaționale directe”.

Sunt zborurile electrice o alegere ecologică pentru călătorii?

Deși se așteaptă ca SAF să joace un rol important în decarbonizarea zborurilor pe distanțe lungi, prin reducerea dependenței de combustibilul de avion convențional, cantitățile disponibile rămân limitate, iar experții au pus sub semnul întrebării pretențiile de sustenabilitate ale producătorilor.

Mulți susțin că este puțin probabil ca stocurile cu adevărat sustenabile să fie disponibile în cantități suficient de mari cât să țină pasul cu creșterea continuă a aviației, ceea ce face din electrificarea directă o opțiune mai ecologică.

Dar nici aceasta nu vine fără rezerve: deși avioanele electrice cu baterii elimină folosirea combustibilului în timpul zborului, impactul lor climatic per ansamblu depinde tot de modul în care este produsă electricitatea folosită pentru încărcare, precum și de emisiile asociate fabricării bateriilor și a celorlalte componente.

„Zborul electric va fi o parte esențială a unei lumi a călătoriilor cu emisii reduse de carbon, mai ales când vine vorba de decarbonizarea unor rute precum Londra–Dublin, care nu pot fi înlocuite ușor prin alte mijloace”, spune Anna Hughes, directoarea grupului de campanie Flight Free UK. „Dar trebuie să rămânem cu un ochi ațintit pe realitate: acest tip de zbor este zero carbon doar atunci când este alimentat cu energie regenerabilă”.

Cum se așteaptă ca cererea de energie să crească odată cu electrificarea, Hughes avertizează că „activitățile neesențiale, precum zborul” nu ar trebui să aibă prioritate în fața unor lucruri esențiale, cum ar fi încălzirea locuințelor și producția de alimente.

„Realitatea decarbonizării călătoriilor va însemna, inevitabil, să călătorim mult mai puțin, să investim masiv în transportul feroviar și abia apoi să electrificăm zborurile care rămân”, adaugă ea.

În iulie, Comisia Europeană a propus extinderea finanțării pentru decarbonizarea aviației, astfel încât sprijinul să poată fi direcționat și către dezvoltarea avioanelor electrice, alături de SAF și de avioanele alimentate cu hidrogen.