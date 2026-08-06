Cea mai mare rafinărie din centrul Rusiei, în flăcări după ce a fost lovită de drone ucrainene pentru a doua noapte consecutiv

Cea mai mare rafinărie din centrul Rusiei, în flăcări după ce a fost lovită de drone ucrainene pentru a doua noapte consecutiv. Sursa colaj foto: X/Exilenova-Plus

Ucraina a lansat un atac masiv cu drone în noaptea de miercuri spre joi asupra unei rafinării de petrol, aflată în regiunea rusă Iaroslavl, conform informațiilor furnizate de canalele de monitorizare și a imaginilor publicate de martori, relatează The Kyiv Independent. Uzina Slavneft-Yanos din Iaroslavl este cea mai mare rafinărie de petrol din regiunea centrală și una dintre cele cinci mari din toată Rusia.

Pe înregistrările video se observă un incendiu de proporţii la rafinăria de petrol Slavneft-Yanos din Iaroslavl, situată la peste 700 de kilometri de granița cu Ucraina. Instalația a fost atacată și în noaptea precedentă, potrivit președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski.

Imaginele surprinse de locuitorii din Iaroslavl pe 6 august au arătat nori de fum ridicându-se deasupra orașului în timpul unui atac cu drone care a avut în timpul nopţii trecute. Canalul de știri independent rus Telegram, Astra, a analizat imaginile folosind geolocalizarea și a stabilit că rafinăria Slavneft-Yanos era în flăcări, conform sursei citate.

6.8.2026 -V ruské Jaroslavli zaútočily drony na tamní rafinerii ropy. Místní PVO zasáhla ve městě několik domů.



Rafinerie Slavněft-YANOS (Novo-Jaroslavlská ropná R zpracovává přibližně 15 milionů tun ropy ročně a je jednou z pěti největších ropných rafinerií v Rusku.… pic.twitter.com/PEqZPFjeUe — Jiri Jicha (@jirik957) August 6, 2026

Guvernatorul regiunii Iaroslavl, Mihail Evraev, a anunțat în cursul nopții de miercuri spre joi că dronele ucrainene atacau regiunea. Drept urmare, au fost impuse restricții de trafic pe drumul care duce spre Moscova.

Închiderea a afectat drumul de ieșire din oraș de la intersecția dintre șoseaua de centură de sud-vest și Moskovsky Prospekt, unde se află rafinăria. Mihail Evraev nu a menționat rafinăria și nu a relatat nicio consecință a atacului.

6.8.2026 - V ruské Jaroslavli hoří po útoku dronu rafinerie Slavněft-YANOS.



Zpracovává asi 15 milionů tun ropy za hodinu a je jednou z pěti největších ruských rafinerií. pic.twitter.com/Aqd82Vwiui — Jiri Jicha (@jirik957) August 6, 2026

Jurnaliştii de la The Kyiv Independent au mai scris că locuitorii au raportat, de asemenea, incendii la unele locuințe din oraș în urma atacurilor.

Slavneft-Yanos din Iaroslavl, cea mai mare rafinărie din regiunea centrală a Rusiei

Slavneft-Yanos din Iaroslavl este cea mai mare rafinărie de petrol din regiunea centrală și una dintre cele cinci mari din toată Rusia. Produsele sale includ benzină și motorină, combustibil pentru avioane, gaze lichefiate și păcură, printre altele. Instalația se mândrește cu o capacitate anuală de procesare a țițeiului de aproximativ 15 milioane de tone metrice.

Cel mai recent atac raportat are loc la doar o noapte după ce Volodimir Zelenski a raportat un atac ucrainean reușit împotriva rafinăriei Slavneft-Yanos pe 5 august.

"Iaroslavl, la peste 700 de kilometri de granița de stat a Ucrainei. O instalație din sectorul petrolier care a fost de mare importanță pentru finanțarea războiului Rusiei", a scris el pe Facebook, sub un videoclip care arată uzina de procesare în flăcări.