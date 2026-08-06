„Ne e frică să nu ajungă focul la case”. Incendiile de vegetație fac ravagii în toată țara

1 minut de citit Publicat la 09:43 06 Aug 2026 Modificat la 09:43 06 Aug 2026

sursa foto: Getty

Sute de hectare din întreaga țară au fost pârjolite de incendiile de vegetație. Doar în județul Mehedinți, peste 100 de hectare de vegetație și pădure au ars, iar flăcările s-au apropiat amenințător de locuințele oamenilor. Situația este gravă și în Hunedoara, unde flăcările uriașe au acaparat inclusiv casele oamenilor.

În județul Vaslui, la Epureni, pompierii s-au luptat ore bune cu flăcările. 11 hectare de miriște au ars după o acțiune intenționată a unui localnic. Omul este căutat acum de autorități pentru a fi tras la răspundere.

Sute de hectare au fost pârjolite de incendiile de vegetație. Numai în Mehedinți, focul a mistuit peste 100 de hectare și s-a apropiat amenințător de locuințele oamenilor.

„Ne e frică... că ajunge focul la case. Terenul, ca terenul, dar casele... E în margine focul”, spune unul dintre localnici.

„Oamenii sunt inconștienți de fiecare dată. Le-am spus să fie atenți să nu dea foc la miriști, să nu dea foc la vegetație uscată, mai ales în această perioadă, având în vedere și lipsa de apă, foarte greu de stins focul”, spune Ion Michescu primarul din Malovăț.

Situația a fost dramatică și în Hunedoara. Flăcările s-au întins pe aproximativ 50 de hectare și au amenințat locuințe, un restaurant, o fermă și culturi agricole.

La Ciopeea, un alt incendiu a cuprins mai multe anexe și s-a extins până lângă pădure. Două animale au murit, iar intervenția a durat aproximativ 7 ore.

Pericolul nu a trecut; canicula extremă și vântul pot favoriza în orice moment apariția unor noi focare.