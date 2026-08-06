Ultima grindă uriașă a fost montată azi-noapte pe Autostrada A0. Secretar de stat: "Unii n-au crezut, alții ne-au înjurat"

Ultima grindă de beton a fost montată pe A0. Foto: Ionel Scrioșteanu via Facebook

Ultima grindă din beton din cele aproximativ 5000 care au fost necesare pentru podurile și pasajele aferente celor 102 Km ai Autostrăzii de centură a Capitalei a fost montată în noaptea de miercuri spre joi, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.

El a postat pe Facebook un clip care surprinde imaginile operațiunii.

"În această noapte încheiem o etapă importantă pentru Autostrada Bucureștiului - A0.

Este montată ultima grindă din beton din cele aproximativ 5000 care au fost necesare pentru podurile și pasajele aferente celor 102 Km ai inelului de centură la nivel de autostradă.

Ultima grindă este montată pe deschiderea centrală a pasajului peste DN7 aferent lotului 1 A0 nord.

În total, pe acest pasaj au fost montate 232 de grinzi, iar pe tot lotul , 581", a precizat Scrioșteanu.

El a detaliat amplasamentul grinzilor.

"Pe partea sudică, de 50 Km lungime:

Lot 1-649 grinzi montate;

Lot 2-811 grinzi montate;

Lot 3-1050 grinzi montate.

Numărul total de grinzi montate pe sectorul sudic: 2509.

Secretar de stat: Când am spus prima dată de inelul de autostradă, puțini au crezut, unii ne-au înjurat

Pe partea nordică, de 52 Km lungime, n-am mai numărat, dar sunt cel puțin la fel de multe, aici având și cel mai lung pod, de 1,3 Km peste lacul Cernica.

În 2020 nu aveam nici măcar un șantier pe A0, iar atunci când am spus prima dată că vreau să construim tot inelul de autostradă în următorii ani mulți spuneau că nici măcar nu o să începem, iar majoritatea susțineau că nu o să finalizăm nici în următorii 20-30 de ani, o parte chiar au înjurat, iar foarte puțini au crezut.

Mai avem puțin și finalizăm acest obiectiv foarte important, iar capitala țării va avea inel complet la nivel de autostradă.

Am demonstrat ca se poate și la noi și începem să avem infrastructura de mare viteză care să unească România", a conchis secretarul de stat.