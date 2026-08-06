Acordul cu Omanul privind Strâmtoarea Ormuz e în faza finală, anunță Iranul. Teheran pregătește o rută temporară pentru două-patru luni

Iranul susține că a ajuns la un acord cu Omanul privind stabilirea unei rute pentru transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz. FOTO: Getty Images

Iranul susține că a ajuns la un acord cu Omanul privind stabilirea unei rute pentru transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei, nu a oferit detalii suplimentare despre înțelegere, despre care a spus că se află "în etapa finală", scrie BBC.

Baqaei a avertizat însă că acordul cu Omanul nu va garanta navigația în siguranță prin strâmtoare, susținând că securitatea regiunii este în continuare afectată de blocada impusă de Statele Unite asupra porturilor iraniene.

De când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul, în luna februarie, Teheranul a blocat în mare măsură Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează în mod obișnuit aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate transportate la nivel mondial.

Marți, președintele american Donald Trump a avertizat că Iranul va fi "lovit foarte puternic" dacă strâmtoarea nu va fi redeschisă "foarte curând". Declarațiile sale au venit după ce oficiali americani de rang înalt au afirmat că negocierile au avansat și că transporturile ar putea fi reluate spre sfârșitul acestei săptămâni. Iranul insistă însă că nu negociază cu Statele Unite și că nu intenționează să facă acest lucru.

Redeschiderea strâmtorii a reprezentat unul dintre principalele subiecte ale discuțiilor dintre cele două țări și statele mediatoare.

În declarația sa, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a precizat că "coordonatele geografice ale rutei" au fost stabilite împreună cu Omanul.

"Factorii care fac nesigură Strâmtoarea Ormuz există în continuare din cauza acțiunilor Statelor Unite, în special a blocadei navale și a altor măsuri agresive și amenințătoare îndreptate împotriva Iranului și a intereselor sale", a declarat Baqaei, citat de agenția oficială iraniană Irna.

Ulterior, ministrul adjunct iranian de Externe, Kazem Gharibabadi, a declarat pentru Irna că noua rută va fi temporară și ar putea rămâne deschisă între două și patru luni. El nu a oferit alte detalii.

Prețurile petrolului au scăzut ușor joi

Cotația petrolului Brent, reperul internațional, a coborât cu 0,3%, până la 79,24 de dolari pe baril, în timpul tranzacțiilor de dimineață din Asia.

Prețurile energiei au fluctuat puternic pe parcursul conflictului, deoarece transporturile prin această rută strategică, folosită pentru aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate comercializate la nivel mondial, au fost grav perturbate.

De la începutul războiului, traficul prin strâmtoare s-a redus considerabil. Iranul a anunțat că toate navele trebuie să obțină în prealabil aprobarea pentru tranzit și a atacat vasele care au ignorat ordinul.

Unul dintre principalele puncte de dispută dintre Teheran și Washington este amenințarea Iranului de a impune o taxă navelor care vor să traverseze strâmtoarea.

Iranul solicită taxe cuprinse între 5% și 7% din valoarea încărcăturilor transportate de navele care folosesc ruta, potrivit unui oficial iranian de rang înalt citat de Reuters. Omanul discută despre o taxă de aproximativ 3%, în timp ce Washingtonul se opune oricărei plăți.

Potrivit Reuters, acordul propus i-ar oferi, de asemenea, Teheranului control asupra navelor care intră în Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz.

În luna iunie, Iranul și Statele Unite au semnat un memorandum de înțelegere prin care urmăreau oprirea luptelor, redeschiderea Strâmtorii Oormuz și încheierea unui acord pentru oprirea războiului în termen de 60 de zile. Înțelegerea a eșuat rapid, la fel ca negocierile diplomatice, iar atacurile reciproce au fost reluate la numai câteva zile după semnarea memorandumului.

Statele Unite au menținut blocada navală asupra porturilor iraniene din regiune. O altă blocadă vizează porturile Arabiei Saudite de la Marea Roșie și a fost impusă, începând din 20 iulie, de rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran.