Fragmente de dronă de tip „Geran-2” au fost găsite în raionul Cahul, în Republica Moldova

<1 minut de citit Publicat la 07:49 06 Aug 2026 Modificat la 07:49 06 Aug 2026

Fragmente de dronă de tip „Geran-2” au fost găsite în raionul Cahul, în Republica Moldova. FOTO: Telegram Poliția Republicii Moldova

O dronă de tip „Geran-2” a fost gasită miercuri, în extravilanul satului Văleni, raionul Cahul, din Republica Moldova. Fragmentele aparatului de zbor fără pilot au fost găsite de autorităţi şi ridicate pentru investigaţii, precizează NewsMaker.md.

Potrivit Inspectoratului General de Poliţie, în urma examinării preliminare a fragmentelor recuperate, a caracteristicilor constructive, a materialelor utilizate la fabricare, precum şi a marcajelor identificate, specialiştii au stabilit că este vorba despre o dronă de tip „Gheran-2”.

FOTO: Telegram Poliția Republicii Moldova

Toate fragmentele şi obiectele relevante au fost ridicare şi urmează să fie expertizate.

Investigaţiile sunt desfăşurate de specialiştii Secţiei tehnico-explozive a Poliţiei, care urmează să stabilească toate circumstanţele cazului.

FOTO: Telegram Poliția Republicii Moldova