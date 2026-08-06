Bac 2026, sesiunea de toamnă. Elevii susţin proba de evaluare a competenţelor digitale, joi şi vineri

2 minute de citit Publicat la 08:29 06 Aug 2026 Modificat la 08:32 06 Aug 2026

Bac 2026, sesiunea de toamnă. Elevii susţin proba de evaluare a competenţelor digitale, joi, 6 august, şi vineri, 7 august. Sursa foto: Getty Images

Sesiunea a doua a Bacalaureatului continuă joi şi vineri cu proba de evaluare a competenţelor digitale, se menţionează în calendarul aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, potrivit Agerpres. Pentru aceste testări s-au înscris peste 5.800 de candidaţi.

Tot astăzi, 6 august, este continuată şi proba orală la Limba străină, desfăşurată în trei etape. Conform informaţiilor transmise de Ministerul Educației, peste 5.800 de absolvenți de liceu s-au înscris la testările într-o limbă străină, care au trei componente.

Prima probă scrisă, cea la Limba şi literatura română, este programată pentru data de 10 august, iar proba obligatorie a profilului pe 11 august.

Pe 12 august va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării, iar elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă pe 13 august.

Primele rezultate la probele scrise vor fi afişate pe 18 august, până la ora 12:00, după care se pot depune contestaţii în intervalul orar 14:00 - 18:00. Şi în zilele de 19 şi 20 august se vor putea depune contestaţii şi vor putea fi vizualizate lucrările scrise.

Rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi afişate pe 24 august.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulat:

să susţină toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

să susţină toate probele scrise şi să obţină cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;

să obţină minimum media 6 la probele scrise.

Sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat a început luni, 3 august, cu proba de evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba română. Marţi, 4 august, candidaţii din partea minorităţilor au susţinut proba de comunicare orală în limba maternă.

La sesiunea iulie 2026, la nivel național, rata de promovare la Bacalaureat 2026 a fost de 74,8% pentru toți candidații, înainte de contestații.

Rata de promovare a ajuns la 79,6% la Bacalaureat 2026, după contestații, în creștere cu 2,1 puncte procentuale. Este a treia cea mai mare rată din ultimi 15 ani.

Calendarul probelor sesiunii de toamnă

Probele sesiunii de toamnă Bac 2026 încep cu evaluarea competențelor la începutul lunii august:

3 - 4 august 2026: Proba A – competențe lingvistice română (oral);

4 - 5 august 2026: Proba B – competențe lingvistice maternă (oral);

5 - 6 august 2026: Proba C – competențe lingvistice internațională (oral);

6 - 7 august 2026: Proba D – competențe digitale.

Probele scrise se desfășoară în perioada 10-13 august 2026:

10 august: Limba și literatura română (E.a);

11 august: Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie – E.c);

12 august: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d);

13 august: Limba și literatura maternă (E.b), dacă este cazul.

Rezultatele inițiale se afișează pe 18 august 2026 (până la ora 12:00), cu posibilitatea depunerii contestațiilor. Rezultatele finale vor fi publicate pe 24 august 2026.