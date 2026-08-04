Rezultatele finale la Titularizare 2026 au fost publicate Foto: Getty Images

Ministerul Educației a publicat marți, 4 august, rezultatele finale ale concursului național de Titularizare 2026, după soluționarea contestațiilor. Notele finale ale candidaților care au susținut examenul pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar de stat sunt disponibile la sediile inspectoratelor școlare județene și pe platforma dedicată concursului - titularizare.edu.ro.

Rezultatele inițiale au fost publicate pe data de 28 iulie.

Contestațiile au putut fi depuse în perioada 28-29 iulie, la sediile inspectoratelor școlare județene. Mai exact, în 28 iulie acestea au fost înregistrate până la ora 21:00, iar în 29 iulie până la ora 12:00. După reevaluarea lucrărilor, notele publicate marți sunt cele definitive și vor sta la baza repartizării candidaților pe posturile disponibile.

Concursul național de ocupare a posturilor didactice vacante sau rezervate a atras peste 37.000 de candidați la proba scrisă, după ce aceștia au obținut minimum nota 5 la inspecțiile speciale la clasă sau la probele practice.

Ce notă este necesară pentru titularizare

Titularizarea este concursul național prin care cadrele didactice pot obține un post pe perioadă nedeterminată într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat.

Pentru a putea ocupa un post de titular, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă sau proba practică, în funcție de disciplina pentru care candidează. Îndeplinirea acestei condiții este obligatorie, însă nu garantează automat obținerea unui post de titular, repartizarea fiind realizată în funcție de rezultatele finale și de posturile vacante disponibile.