Nota minimă pentru promovarea examenului de Titularizare în 2026. Cum se calculează media

2 minute de citit Publicat la 14:51 20 Iul 2026 Modificat la 15:03 20 Iul 2026

Nota minimă pentru promovarea examenului de Titularizare în 2026 FOTO: Getty Images

Profesorii și învățătorii din România care dau examenul de Titularizare 2026 trebuie să obțină nota minimă stabilită de autoritățile din Educație dacă își doresc un post didactic pe perioadă nedeterminată în învățământul preuniversitar, doar participarea nefiind suficientă pentru acest lucru.

Candidații știu acest lucru, însă modul de calcul al mediei finale - unul mai complicat - poate fi neclar pentru unii dintre ei, dar îl vom explica în acest material.

Nota minimă pe care trebuie să o ia profesorii la examenul de titularizare

Pentru a deveni titulari, adică angajați pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică / inspecția specială la clasă în profilul postului. Această cerință este obligatorie conform metodologiei oficiale.

Nota 7 reprezintă pragul minim pentru titularizare. Candidații care obțin rezultate superioare acestui prag se ierarhizează pe liste unice la nivel județean și pot opta pentru posturile vacante în ordinea mediilor de repartizare.

Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinitor), pragul este mai accesibil: minimum nota 5 (cinci) la ambele probe. Mulți profesori încep ca suplinitori și acumulează experiență înainte de a susține din nou pentru titularizare.

Pregătirea riguroasă pentru proba scrisă este esențială, întrucât aceasta are o pondere majoră în calculul final. Subiectele vizează competențele specifice disciplinei, iar baremele sunt publicate oficial. Inspecția la clasă evaluează abilitățile practice de predare, planificarea lecțiilor și interacțiunea cu elevii.

Ce se întâmplă cu cei care nu iau nota de promovare la proba scrisă

Cei care obțin mai puțin de 5 la proba scrisă nu promovează etapa inițială și nu pot participa la inspecția la clasă pentru sesiunea curentă. Aceștia sunt eliminați din concursul național de repartizare pe posturi vacante.

Candidații pot participa la sesiuni ulterioare ale examenului de Titularizare. Notele obținute anterior (minimum 5) pot fi utilizate în anumite condiții pentru repartiții viitoare, dar pentru titularizare se cere de obicei media 7 la concursul recent.

Cei care nu promovează au opțiuni alternative: continuarea ca suplinitori (dacă au note anterioare valide), participarea la mobilitatea personalului didactic sau acumularea de experiență pentru sesiunile viitoare. Este recomandat să analizeze rezultatele și să se pregătească intens pentru o nouă încercare, întrucât concurența este ridicată pentru posturile dorite.

Cum se calculează media la titularizare

Media de repartizare nu este o simplă medie aritmetică, ci una ponderată, care acordă o importanță mai mare probei scrise. Formula oficială este:

Media = [(Nota la proba scrisă × 3) + (Nota la inspecția la clasă)] / 4

De exemplu, dacă un candidat obține nota 8 la proba scrisă și nota 9 la inspecție, media se calculează astfel:

(8 × 3 + 9) / 4 -> (24 + 9) / 4 -> 33 / 4 = 8,25.

Această pondere de 75% pentru proba scrisă subliniază importanța pregătirii teoretice solide. Media finală determină poziția în lista de ierarhizare pentru ocuparea posturilor. În caz de egalitate, se aplică criterii de departajare suplimentare (cum ar fi mediile de studii).

Pentru un rezultat optim, candidații trebuie să vizeze note echilibrate la ambele probe.

Prin urmare, Titularizarea 2026 recompensează performanța susținută. Nota minimă de 7 la ambele probe deschide calea spre stabilitate profesională, iar succesul depinde de o strategie echilibrată de pregătire.