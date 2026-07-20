Titularizare 2026. Regulile pentru proba scrisă. Ce notă trebuie să ia profesorii pentru a promova examenul

Titularizare 2026. Regulile pentru proba scrisă. Foto: Getty Images

Examenul de Titularizare 2026 este esențial pentru cadrele didactice care își doresc stabilitate în sistemul de învățământ preuniversitar. Dar obținerea unui post pe perioadă nedeterminată implică o pregătire riguroasă și o cunoaștere excelentă a metodologiei stabilite de Ministerul Educației.

Pentru a evita eliminarea din concurs sau alte surprize neplăcute, candidații trebuie să respecte cu strictețe un set de reguli organizatorice.

Proba scrisă la Titularizare 2026 are loc pe 21 iulie

Conform calendarului oficial, proba scrisă din cadrul concursului național de Titularizare 2026 se desfășoară în data de 21 iulie 2026. Aceasta este o etapă decisivă, iar emoțiile sunt mari pentru mii de educatori, învățători și profesori din întreaga țară. Accesul candidaților în centrele de examen este permis între orele 7:00 și 8:00. Cei care întârzie și ajung după închiderea ușilor pierd dreptul de a mai susține examenul în acest an.

Proba scrisă începe oficial la ora 9:00, imediat după desigilarea plicurilor cu subiecte multiplicate. Din momentul în care subiectele sunt distribuite în bănci, profesorii au la dispoziție exact 4 ore pentru rezolvarea cerințelor. Pentru redactarea lucrărilor se utilizează doar cerneală sau pastă de culoare albastră. Desenele și schemele pot fi realizate exclusiv cu creion negru. Orice greșeală se taie cu o singură linie orizontală, fără a folosi pastă corectoare.

Pentru a promova acest examen și a obține statutul de titular, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7,00 atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă sau la proba practică. Dacă un candidat obține o notă între 5,00 și 6,99, acesta nu se poate titulariza, însă are dreptul să ocupe un post de suplinitor pe perioadă determinată. Din acest motiv, concurența este acerbă, iar fiecare sutime din notă poate face diferența între un post stabil și unul temporar.

Ce documente trebuie să aibă candidații

Prezentarea la centrul de examen implică verificarea riguroasă a identității fiecărui cadru didactic. La intrarea în curtea școlii și în sala de curs, profesorii sunt obligați să prezinte un act de identitate valabil. Acesta poate fi cartea de identitate, pașaportul sau, în cazuri excepționale, permisul de conducere. Documentul trebuie să fie în original și svalabil.

Asistenții din săli vor verifica listele nominale afișate la avizier și vor ghida candidații către locurile prestabilite. Este recomandat ca profesorii să verifice din timp repartizarea pe săli, care se publică de obicei cu o zi înainte pe site-urile inspectoratelor școlare județene. Lipsa unui act de identitate valid atrage automat interdicția de a intra în examen, metodologia fiind extrem de rigidă în această privință.

Ce obiecte sunt interzise în sala de examen

Ministerul Educației impune reguli drastice privind securitatea și corectitudinea examenului de Titularizare 2026. În sălile de concurs este strict interzisă introducerea oricăror obiecte care ar putea facilita frauda sau comunicarea cu exteriorul. Candidații nu au voie să intre în săli cu telefoane mobile, tablete, ceasuri inteligente, căști sau orice alte dispozitive electronice de stocare ori transmitere a informațiilor.

De asemenea, este interzis accesul cu genți, rucsacuri, poșete, cărți, dicționare, manuale, cursuri sau foi albe de hârtie. Toate aceste obiecte personale vor fi lăsate obligatoriu într-o sală specială de depozitare, amenajată de comisia de organizare. Profesorii au voie să țină pe bancă doar actul de identitate, instrumentele de scris și eventual o sticlă de apă fără etichetă.

Orice tentativă de fraudă sau introducere a materialelor interzise duce la eliminarea imediată din examen și la pierderea dreptului de angajare în învățământ.

Când apar primele rezultate la Titularizare 2026

După etapa plină de emoții din data de 21 iulie, profesorii vor trece prin perioada de așteptare a evaluărilor. Primele rezultate oficiale vor fi afișate pe data de 28 iulie 2026, până la ora 13:00. Acestea vor fi publicate atât la avizierele centrelor de examen, cât și online, pe platforma oficială a Ministerului Educației.

Candidații nemulțumiți de notele primite pot depune contestații în zilele de 28 iulie (după afișare) și 29 iulie, respectând programul stabilit de inspectoratele școlare. Cererile pot fi transmise și prin e-mail, însoțite de o copie a actului de identitate. După reevaluarea lucrărilor de către comisii din alte județe, rezultatele finale la Titularizare 2026 vor fi publicate în data de 4 august 2026, urmând ca repartizarea pe posturile vacante să înceapă în ședințe publice din 5 august.