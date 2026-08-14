În Japonia, a plouat într-o oră cât în toată luna august: 6 oameni au murit, 400.000 au fost evacuați, mii sunt blocați pe un aeroport

Agenţia naţională de meteorologie a emis o avertizare de cel mai înalt nivel (5). Foto: Profimedia Images

După ce a fost lovită de un val de căldură cu temperaturi de 40 de grade Celsius și peste, în Japonia au urmat ploi torențiale „fără precedent”. Au fost emise ordine de evacuări pentru 400.000 de oameni, șase persoane au murit și 7.000 au rămas blocați pe Aeroportul Narita din Japonia, potrivit Agerpres.

Ploile abundente au lovit joi seară prefectura Chiba, la est de Tokyo. Au fost emise avertizări succesive privind riscul de alunecări de teren și pene de curent. Aproximativ 45.000 de locuințe au rămas fără energie electrică. Au fost emise ordine de evacuare pentru peste 400.000 de persoane din Chiba și din alte zone. Într-o singură oră au căzut 115 mm de precipitații, o cantitate aproximativ egală cu cea înregistrată, de obicei, pe parcursul întregii luni august, relatează The Guardian.

Agenţia naţională de meteorologie a emis o avertizare de cel mai înalt nivel (5) valabilă pentru peste o treime din localităţile din prefectura Chiba, situată în apropierea capitalei Tokyo, transmit agenţiile Kyodo şi AFP.



Printre victime se numără o femeie de 66 de ani care a rămas blocată în maşina sa pe un drum inundat din Sakura, au precizat autoritățile din Chiva.



Un bărbat a fost găsit plutind pe o şosea inundată din Ichikawa, iar un alt bărbat a fost găsit prăbuşit pe stradă, potrivit autorităţilor. Ambii au fost declaraţi decedaţi.



Poliţia a declarat că s-a confirmat decesul unui bărbat care a fost găsit inconştient pe un drum inundat din Yachiyo, în timp ce administraţia prefecturală a anunţat vineri că un bărbat găsit prăbuşit în Sakura a decedat.



Alte două persoane au fost confirmate ulterior decedate, potrivit poliţiei din Chiba.

Ploi torențiale „fără precedent” în Japonia

Vineri dimineaţă, aproape 26.000 de gospodării din prefectura Chiba nu aveau electricitate.

„Ne îndreptăm către un nivel de precipitaţii intense fără precedent”, a declarat joi seara un responsabil al Agenţiei de Meteorologie din Japonia (JMA), într-o conferinţă de presă.



Apa ţâşnea din gurile de canalizare din Chiba, în timp ce oamenii înaintau prin apă până la genunchi, grăbindu-se să ajungă acasă.



Ploaia a provocat perturbări majore ale transportului în Chiba, precum şi în anumite zone din Tokyo, mulţi navetişti şi turişti rămânând blocaţi.



Aproximativ 1.800 de persoane s-au adunat în clădirea administraţiei prefecturale, care a fost pusă la dispoziţia navetiştilor blocaţi.



Peste 7.000 de persoane au rămas blocate peste noapte la Narita, unul dintre cele două aeroporturi principale din Tokyo, numeroase trenuri cu plecare sau sosire la aeroport fiind anulate până vineri după-amiază.



Pe reţelele sociale, utilizatorii au menţionat că personalul aeroportului a distribuit apă, mâncare şi saci de dormit.



„N-am crezut niciodată că voi petrece noaptea în aeroport, dar aşa stau lucrurile şi învăţăm să ne descurcăm”, a declarat pentru postul NHK un călător rămas blocat.



Sute de persoane au rămas, de asemenea, blocate în gara din Chiba din cauza suspendării traficului feroviar, a constatat joi seara un jurnalist al AFP.



Alte sute de persoane au petrecut noaptea în centre de cazare din Chiba, a relatat postul NHK, arătând imagini cu maşini scufundate în apă până la faruri, în oraşul Kashiwa.



„Totul s-a întâmplat brusc, a fost o surpriză totală. Nu mai avem curent electric, aşa că îmi fac griji dacă voi putea să-mi redeschid afacerea în zilele următoare”, a declarat o locuitoare din Ichikawa, în prefectura Chiba.



Oamenii de ştiinţă spun că din cauza schimbărilor climatice provocate de activitatea umană fenomenele meteorologice extreme devin mai frecvente, mai îndelungate şi mai intense.