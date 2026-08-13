Cartofii s-au „fiert” în pământ în Coreea de Sud. Au fost 50 de grade și în China

Oamenii de știință au spus că aceste temperaturi extreme sunt o consecință directă a încălzirii globale provocate de om. Foto: Getty Images

Un val de căldură a adus temperaturi istorice în Asia de Est, relatează The Guardian. Într-o provincie din China au fost înregistrate temperaturi de 50 de grade Celsius, culturile de cartofi, pepeni și căpșuni din Coreea de Sud au fost distruse, după ce legumele și fructele „s-au fiert” în pământul care s-a transformat într-un cuptor. Japonezii au introdus o nouă avertizare meteorologică pentru zile „chinuitor de fierbinți”. Chiar și Coreea de Nord a anunțat nopți tropicale.

Fermierii din Coreea de Sud privesc disperați câmpurile pârjolite de căldura extremă. Lee Sang-hyuk a săpat în pământ și nu a putut salva nimic din recolta de cartofi. Acum o săptămână arătau bani. Apoi au venit temperaturile extreme.

Fructe și legume distruse în pământ

Acum, cartofii sunt moi se sfărâmă în mâinile fermierilor, „ca și cum ar fi fost fierți”. Recolta a fost distrusă complet de căldura care a transformat pământul într-un cuptor.

„Cum să vă explic? Este extrem de supărător. Nu doar un câmp sau două arată așa”, a spus fermierul pentru SBS.

La sute de kilometri distanță de acest fermier, un altul e șocat de cum arată pepenii pe care i-a plantat. Fructele sunt moi.

„În interior era bun, dulceața era bună, totul era în regulă”, a declarat el pentru KBS, de la ferma sa. „Dar după trei zile, peste noapte, s-a transformat în ceea ce vedeți acum. În cei 50 de ani de când fac agricultură, este prima dată când se întâmplă așa ceva.”

La rândul ei, cultivatoarea de căpșuni Yoon Woo-ha, a pierdut răsadurile pe care le cultivase timp de trei luni și pentru care nu va fi despăgubită prin asigurare.

Schema de asigurare a recoltelor din Coreea de Sud acoperă doar anumite culturi, metode de cultivare și regiuni.

„Atunci când asigurarea nu poate acoperi astfel de pierderi”, a declarat Lee Jun-kyung, șeful filialei din Gwangju a Ligii Țăranilor din Coreea, „acestea se transformă direct în datorii ale gospodăriilor agricole”.

Temperaturi record în Coreea de Sud

În ultimele săptămâni, în Coreea de Sud, Japonia, Hong Kong și China au fost înregistrate temperaturi record.

La data de 2 august, în orașul Yangsan s-a înregistrat o temperatură record de 42,5 grade Celsius. A fost ea mai ridicată din istoria măsurătorilor din Coreea de Sud, care a început în 1904.

Cel puțin 31 de oameni au murit din cauza căldurii, potrivit agenției pentru controlul bolilor din Coreea de Sud. Au murit, de asemenea, peste 900.000 de animale de fermă și 1,4 milioane de pești crescuți în ferme piscicole.

Autoritățile au emis o avertizare de caniculă. Oamenii au fost îndemnați „oprească imediat toate activitățile în aer liber”.

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a spus că vremea extremă este fără precedent. „Trebuie să depunem eforturi pentru o reformă fundamentală a sistemului național de gestionare a crizelor”, a declarat el, „deoarece aceste condiții meteorologice extreme devin noua normalitate”.

Zile „chinuitor de fierbinți” în Japonia

În țara vecină, temperaturile au atins 40 de grade Celsius sau peste în mai multe locuri.

Japonia a introdus chiar o nouă categorie meteorologică: „kokushobi” sau „zi chinuitor de fierbinte” atunci când temperaturile trec de 40 de grade Celsius.

În Tokyo, trei lei de la o grădină zoologică au murit după ce au făcut insolație.

În Hong Kong, observatorul meteorologic a anunțat o temperatură oficială de 36,9 grade Celsius, cea mai ridicată înregistrată vreodată în oraș de la începutul măsurătorilor, în 1884.

Temperaturile extreme au scos la iveală vulnerabilitățile sistemului de avertizare privind stresul termic pentru lucrătorii din aer liber, care a rămas la cel mai scăzut nivel chiar și atunci când temperaturile au atins un record.

„Pragul pentru avertizarea roșie este în mod clar stabilit prea sus. Dacă nici măcar o temperatură record nu poate declanșa această avertizare, nu este oare doar un element decorativ folosit pentru a împodobi vitrina unui magazin?”, a scris pe Facebook Lam Chiu Ying, fostul director al Observatorului din Hong Kong.

Departamentul Muncii din Hong Kong a declarat ulterior că sistemul de avertizare este sub evaluare, alături de observatorul meteorologic.

În regiunea chineză Xinjiang, din vestul țării, o stație meteorologică a înregistrat în iulie o temperatură de 50 de grade Celsius.

Valurile de căldură au cuprins nord-estul Chinei.

În același timp, Coreea de Nord a raportat o serie de nopți tropicale în Phenian cu temperaturi de 25 de grade Celsius.

Fără oameni, un astfel de val de căldură ar avea loc o dată la 10.000 de ani

Oamenii de știință au spus că aceste temperaturi extreme sunt o consecință directă a încălzirii globale provocate de om.

Valul intens de căldură din iulie din Japonia ar fi fost „practic imposibil” fără încălzirea globală, au afirmat cercetătorii de la Centrul de Meteorologie din Japonia.

Cercetătorii au calculat că dacă nu ar fi existat încălzirea globală provocată de activitățile umane, un val de căldură de o asemenea amploare s-ar produce, în medie, o dată la 10.000 de ani.

Căldura extremă s-a suprapus cu El Niño, un fenomen climatic natural, care, în trecut, a fost asociat cu o probabilitate mai mică de apariție a unor temperaturi estivale extreme în Japonia.

June-Yi Lee, climatolog la Universitatea Națională din Pusan și autoare al celui mai recent raport de evaluare climatică al ONU, a declarat că valul regional de căldură ar fi putut fi influențat de o combinație de tipare de circulație atmosferică și de încălzirea climei.

Consolidarea unei creste de presiune ridicată deasupra Podișului Tibetan și a Pacificului de Vest, suprapusă peste fenomenul El Niño din acest an, ar fi putut contribui la crearea condițiilor favorabile pentru temperaturile extreme, a spus ea.