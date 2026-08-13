Antena 3 CNN Externe Cinci oameni au murit când încercau să dezamorseze un dispozitiv exploziv în Sevastopol, după un atac cu dronă al Ucrainei

Cinci oameni au murit când încercau să dezamorseze un dispozitiv exploziv în Sevastopol, după un atac cu dronă al Ucrainei

M.P.
1 minut de citit Publicat la 14:21 13 Aug 2026 Modificat la 14:21 13 Aug 2026
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Sevastopol bun
Orașul Sevastopol din Crimeea ocupată, atacat cu rachete. Sursă foto: captură Antena 3 CNN (imagine cu caracter ilustrativ)

Cinci persoane au murit în timp ce încercau să dezamorseze un dispozitiv exploziv în Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea aflată sub control rus, a declarat joi guvernatorul regional Mihail Razvojaev, notează Reuters.

El a precizat că patru genişti din cadrul serviciilor de urgență și un agent de securitate efectuau operațiuni de curățare a zonei în urma unui atac cu dronă ucraineană asupra orașului, moment în care a avut loc explozia. 

Ambele ţări și-au intensificat atacurile aeriene în cel de-al cincilea an al războiului la scară largă declanșat de Rusia în 2022. 

Ministerul rus al Apărării a anunțat că unitățile sale de apărare antiaeriană au doborât sau interceptat, în cursul nopții, 362 de drone ucrainene deasupra mai multor regiuni rusești și a celor aflate sub controlul Rusiei, inclusiv Crimeea, teritoriu ucrainean pe care Moscova l-a ocupat și anexat în 2014.

Zelenski: "Vindeți Ucrainei 10% din sistemele Patriot și vom distruge toate rachetele Rusiei"

Ucraina dispune de doar o zecime din rachetele interceptoare de care are nevoie urgentă din partea Statelor Unite pentru a opri intensificarea atacurilor rusești cu rachete balistice, a declarat preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un interviu pentru CNN. 

Liderul de la Kiev a adăugat că poartă „milioane” de convorbiri telefonice și negocieri discrete cu aliații pentru a obține mai multe astfel de echipamente. 

El a spus că, dacă SUA „ne-ar vinde 5%, am trece cu bine peste iarnă și am salva vieți omenești. Dacă ne-ar putea vinde 10%, am distruge toate rachetele balistice ale rușilor. Eu am 1%”.

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Etichete: drona Sevastopol Rusia

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