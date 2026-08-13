Cinci oameni au murit când încercau să dezamorseze un dispozitiv exploziv în Sevastopol, după un atac cu dronă al Ucrainei

Orașul Sevastopol din Crimeea ocupată, atacat cu rachete. Sursă foto: captură Antena 3 CNN (imagine cu caracter ilustrativ)

Cinci persoane au murit în timp ce încercau să dezamorseze un dispozitiv exploziv în Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea aflată sub control rus, a declarat joi guvernatorul regional Mihail Razvojaev, notează Reuters.

El a precizat că patru genişti din cadrul serviciilor de urgență și un agent de securitate efectuau operațiuni de curățare a zonei în urma unui atac cu dronă ucraineană asupra orașului, moment în care a avut loc explozia.

Ambele ţări și-au intensificat atacurile aeriene în cel de-al cincilea an al războiului la scară largă declanșat de Rusia în 2022.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că unitățile sale de apărare antiaeriană au doborât sau interceptat, în cursul nopții, 362 de drone ucrainene deasupra mai multor regiuni rusești și a celor aflate sub controlul Rusiei, inclusiv Crimeea, teritoriu ucrainean pe care Moscova l-a ocupat și anexat în 2014.

Zelenski: "Vindeți Ucrainei 10% din sistemele Patriot și vom distruge toate rachetele Rusiei"

Ucraina dispune de doar o zecime din rachetele interceptoare de care are nevoie urgentă din partea Statelor Unite pentru a opri intensificarea atacurilor rusești cu rachete balistice, a declarat preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un interviu pentru CNN.

Liderul de la Kiev a adăugat că poartă „milioane” de convorbiri telefonice și negocieri discrete cu aliații pentru a obține mai multe astfel de echipamente.

El a spus că, dacă SUA „ne-ar vinde 5%, am trece cu bine peste iarnă și am salva vieți omenești. Dacă ne-ar putea vinde 10%, am distruge toate rachetele balistice ale rușilor. Eu am 1%”.