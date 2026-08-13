Zelenski, interviu pentru CNN: "Vindeți Ucrainei 10% din sistemele Patriot și vom distruge toate rachetele balistice ale Rusiei"

Iulie a fost cea mai sângeroasă lună pentru civilii ucraineni din aprilie 2022 încoace, a spus Zelenski pentru CNN. Foto: Getty Images

Ucraina dispune de doar o zecime din rachetele interceptoare de care are nevoie urgentă din partea Statelor Unite pentru a opri intensificarea atacurilor rusești cu rachete balistice, a declarat preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un interviu pentru CNN. Liderul de la Kiev a adăugat că poartă „milioane” de convorbiri telefonice și negocieri discrete cu aliații pentru a obține mai multe astfel de echipamente.

Atacurile balistice rusești s-au intensificat rapid în ultimele săptămâni, lovind cu deosebită severitate capitala Kiev, în timp ce Moscova profită de faptul că stocurile Ucrainei de rachete interceptoare Patriot sunt aproape epuizate. Zelenski a declarat că o zecime din actualul stoc al SUA ar fi suficientă pentru a opri toate atacurile rusești cu rachete balistice, însă și cinci la sută ar ajunge pentru ca Ucraina să treacă peste iarnă.

"Anul acesta avem de două ori și jumătate mai puține interceptoare decât aveam în 2025. Rusia lansează lunar de două ori mai multe rachete balistice decât o făcea înainte", a spus Zelenski.

Iulie a fost cea mai sângeroasă lună pentru civilii ucraineni din aprilie 2022 încoace, potrivit Națiunilor Unite. „Au loc atacuri în fiecare noapte, iar de patru sau cinci ori pe lună avem parte de atacuri masive... nopți cumplite. Oameni cu adevărat foarte curajoși și plini de reziliență. Dar sunt obosiți", a mai declarat preşedintele ucrainean.

Zelenski spune că are doar 1% din necesarul de rachete

El a adăugat că, dacă SUA „ne-ar vinde 5%, am trece cu bine peste iarnă și am salva vieți omenești. Dacă ne-ar putea vinde 10%, am distruge toate rachetele balistice ale rușilor. Eu am 1%”.

Există un deficit mondial de astfel de rachete din cauza conflictului SUA cu Iranul, în cadrul căruia Statele Unite și statele din Golf au utilizat zeci de unități pentru a contracara atacurile iraniene cu rachete și drone ieftine. Această penurie afectează cel mai grav Ucraina, unde, în anumite nopți, orașele par lipsite de apărare în fața atacurilor cu rachete lansate de Moscova.

Zelenski a oferit o perspectivă rară asupra eforturilor sale zilnice de a obține mai multe interceptoare, demersuri care au implicat negocieri pe care a preferat să le păstreze confidențiale. „Cu asta trăiesc în fiecare zi: de la 1% la 5%. Sunt luni întregi și milioane de apeluri telefonice... Încerc să fac schimburi pentru a obține rachete... Fac lucruri despre care nici măcar nu pot vorbi. Asta nu înseamnă că sunt în afara legii. Dar nu pot discuta despre ele.”

Zelenski a afirmat că există în continuare incertitudini cu privire la modul în care se va concretiza intenția declarată a președintelui Donald Trump de a permite Ucrainei să își fabrice propriile rachete interceptoare Patriot.

În marja summitului NATO de la Ankara, Trump a declarat că va permite Ucrainei să obțină o licență pentru a fabrica singură aceste interceptoare complexe, însă, câteva zile mai târziu, și-a exprimat rezervele față de această idee. Producătorii sistemelor de rachete Patriot au trimis reprezentanți la Kiev pentru a discuta despre această propunere, dar rezultatele întârzie să apară.

Întârzie şi fabricarea de rachete Patriot în Ucraina

„Sper să obțin acest lucru”, a spus Zelenski. „În prezent, nu am o cotă de 5% și nici un astfel de nivel de susținere. Iar aceasta este pentru mine o provocare majoră, una dintre cele mai mari cu care m-am confruntat de la începutul acestui război.”

Zelenski a declarat că a făcut apel direct la Casa Albă – prin apeluri telefonice, mesaje și indirect, prin intermediul aliaților – pentru a intensifica sprijinul în ceea ce privește sistemele Patriot. În rest, însă, a evitat să ofere detalii despre recentele sale interacțiuni cu administrația Trump.

El a confirmat că a purtat recent o discuție telefonică cu vicepreședintele JD Vance, însă a refuzat să ofere detalii cu privire la faptul dacă Vance a cerut Ucrainei să înceteze atacurile asupra unui terminal petrolier rusesc din Marea Neagră, atacuri care afectau companiile americane și riscau să provoace o creștere a prețurilor globale la energie.

Noi propuneri de pace

De asemenea, Kievul a prezentat noi propuneri pentru procesul de pace condus de Trump, proces care părea să fi intrat în impas în ultimele luni. Zelenski a refuzat să ofere detalii, dar a declarat: „Avem nevoie de o implicare mai mare a părții americane în planul de pace. Sunt recunoscător echipei președintelui Trump pentru dorința de a continua. (Președintele rus Vladimir) Putin nu vrea să oprească acest război acum și nu există suficientă presiune asupra sa în acest moment.”

El a respins, totodată, ideea ca Ucraina să cedeze teritoriul rămas din Donbas pe care Putin urmărește să îl cucerească, subliniind că garanțiile de securitate rămân esențiale pentru Kiev.

„Rusia începe să vorbească despre acest război și vorbește despre teritorii. Întrebarea cheie este: de ce nu va reveni el cu încă unul sau două milioane de soldați după o pauză lungă? De ce nu va reveni să ne ocupe?”.

Zelenski a adăugat că este de acord cu evaluări occidentale potrivit cărora Putin ar putea încerca să escaladeze războiul împotriva NATO, atacând, eventual, statele baltice membre ale Alianței.

„El nu știe cum să pună capăt acestui război fără o ocupație de amploare sau o victorie răsunătoare pentru societatea sa. E mai simplu să găsească o țară mai mică... pentru el, nu va conta dacă acea țară face parte din NATO sau nu. Își dorește o victorie rapidă, fiind sută la sută convins că va învinge, va ocupa, va distruge sau va prelua controlul.”