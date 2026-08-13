O dronă a zburat 10 minute în spațiul aerian al României, în judeţul Tulcea, apoi a ieşit spre Ucraina. MApN a ridicat 2 avioane F-16

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MApN a anunţat că, în noaptea de miercuri spre joi, radarele sale au detectat un grup de cinci ținte aeriene în zona localității Ismail, deasupra teritoriului ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Una dintre aceste drone a pătruns în spațiul aerian național al României, la aproximativ 2 km sud de localitatea Pardina, a zburat 10 minute în spațiul nostru național, apoi a ieşit spre Ucraina. Armata a ridicat două avioane F-16 de la sol.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în noaptea de 12 spre 13 august, la ora 01.27, un grup de cinci ținte aeriene în zona localității Ismail, deasupra teritoriului ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert la ora 01.30.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național, la aproximativ 2 km sud de localitatea Pardina. Ținta a evoluat aproximativ 10 minute în spațiul aerian național, de-a lungul brațului Chilia, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina, la aproximativ 13 km sud-vest de localitatea Chilia Veche.

La scurt timp după ieșirea din spațiul aerian al României, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Alerta aeriană instituită pentru nordul județului Tulcea a încetat la ora 02.42, a transmis MApN.