NATO condamnă Rusia pentru încălcările spațiului aerian din România și Polonia: "Suntem pregătiți să ne apărăm de orice agresiune”

Aliații NATO s-au întâlnit miercuri în cadrul Consiliului Nord-Atlantic pentru a discuta despre recentele încălcări ale spațiului aerian din Polonia și România. Foto: Profimedia Images

NATO își exprimă solidaritatea cu Polonia și România după recentele încălcări ale spațiului aerian și incidentele cu drone și atribuie Rusiei „întreaga responsabilitate” pentru aceste acțiuni, pe care le consideră periculoase și inacceptabile. Aliații au subliniat că sunt uniți în apărarea teritoriului NATO și că își consolidează apărarea antiaeriană și antirachetă pe flancul estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră.

Reacția NATO vine în contextul în care trei drone rusești au fost doborâte în spațiul aerian al României. De asemenea, resturile unei rachete balistice au căzut, în iulie, pe un câmp din Polonia.

Aliații NATO s-au întâlnit miercuri dimineață în cadrul Consiliului Nord-Atlantic pentru a discuta despre recentele încălcări ale spațiului aerian din Polonia și România, precum și despre incidentele recente cu drone.

Potrivit unui comunicat de presă, aliații și-au exprimat solidaritatea deplină și sprijinul pentru aliații afectați. De asemenea, aiații au reiterat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru încălcările spațiului aerian, "care sunt periculoase și inacceptabile și demonstrează toleranța crescândă a Rusiei la risc".

Aliații NATO au precizat clar că sunt uniți și hotărâți în apărarea teritoriului aliat. Aceștia au lăudat acțiunile rapide ale NATO și ale autorităților naționale în răspunsul decisiv la evenimente.

"NATO continuă să își consolideze apărarea integrată aeriană și antirachetă în întreaga Alianță, iar aliații au subliniat acțiunile pe care le-au întreprins pentru a consolida apărarea pe flancul estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. NATO este pregătită să descurajeze și să se apere împotriva oricărei agresiuni.

În același timp, aliații și-au reafirmat sprijinul deplin pentru Ucraina în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale și în urmărirea păcii. Aliații au subliniat că nu vor fi descurajați de aceste acte iresponsabile ale Rusiei în angajamentul lor durabil față de Ucraina, a cărei securitate contribuie la a noastră".

Amintim că Spania va desfășura la baza aeriană Mihail Kogălniceanu șapte avioane F-18, aproximativ 200 de militari și un avion-cisternă A400M, iar în etapa finală, trei elicoptere NH-90 specializate în combaterea dronelor. De asemenea, Italia și Turcia vor trimite avioane de luptă în Lituania și Estonia.