Antena 3 CNN Aliat NATO SUA au început reevaluarea desfășurării de trupe americane în Europa. Hegseth avertizează aliații NATO: „Unele țări vor pica testul”

SUA au început reevaluarea desfășurării de trupe americane în Europa. Hegseth avertizează aliații NATO: „Unele țări vor pica testul”

Andrei Paraschiv
2 minute de citit Publicat la 12:09 28 Iul 2026 Modificat la 12:09 28 Iul 2026
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soldati americani
Soldați americani. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Statele Unite au început, luni, o revizuire a prezenței militare americane în Europa, după ce președintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri aliații europeni din NATO. „Rezultatul acestei revizuiri va fi o accelerare a tranziției NATO către o alianță mai puternică, mai echitabilă și mai sustenabilă”, a transmis subsecretarul american al apărării, Elbridge Colby, scrie Euronews.

„Decizia este concepută pentru a asigura că NATO se îndreaptă rapid și ireversibil către asumarea responsabilității principale pentru apărarea sa convențională de către Europa. Rezultatul acestei revizuiri va fi o accelerare a tranziției NATO către o alianță mai puternică, mai echitabilă și mai sustenabilă”, a scris subsecretarul american al apărării, Elbridge Colby, pe X.

Măsura vine la o lună după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, le-a spus aliaților NATO că Washingtonul intenționează să facă acest lucru.

„Aceasta va fi o revizuire reală. Va fi concepută pentru a asigura că NATO se îndreaptă rapid și ireversibil către o poziție de lider în Europa, preluând responsabilitatea principală pentru apărarea Europei”, le-a spus Hegseth omologilor săi din NATO în cadrul întâlnirii de la Bruxelles din iunie.

„Este o analiză conform căreia unele țări vor pica testul, iar altele vor trece cu brio”, a adăugat el.

În timpul discursului său de la sediul NATO din Bruxelles, Hegseth a reiterat criticile repetate ale lui Trump și a criticat aliații europeni pentru răspunsul lor, sau lipsa acestuia, la războiul comun americano-israelian din Iran, inclusiv refuzul de a permite forțelor americane accesul la bazele din Europa pentru a lansa atacuri.

Hegseth a amenințat, de asemenea, că va reduce contribuția financiară a Washingtonului la NATO dacă aliații nu își ating obiectivele de cheltuieli pentru apărare.

Mișcarea vine ca o lovitură pentru europeni, pe măsură ce învață să se descurce cu un aliat din ce în ce mai imprevizibil.

Luna trecută, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că aliații erau la curent cu planurile Washingtonului de a retrage trupele din Europa la un moment dat și a subliniat necesitatea ca blocul comunitar să fie capabil să aibă grijă de propria securitate.

„Știm că trebuie să facem mai mult și o facem”, a spus Merz.

În ultimele luni, aliații europeni și Canada au răspuns incertitudinii crescânde privind angajamentele de securitate ale Washingtonului prin accelerarea eforturilor de consolidare a propriilor capacități de apărare.

Într-o declarație înaintea summitului anual NATO de la Ankara, care a avut loc la începutul acestei luni, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au declarat că NATO trebuie să devină mai europeană pentru a reduce dependența sa îndelungată de umbrela de securitate a SUA.

„Nu putem continua, așa cum am făcut-o, să ne bazăm excesiv pe Statele Unite. Avem nevoie de o Europă mult mai puternică în cadrul unui NATO mai puternic”, a declarat Rutte, salutând o transformare „fără precedent” determinată de o cooperare mai strânsă dintre UE și NATO.

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Etichete: Statele Unite ale Americii soldati Europa

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