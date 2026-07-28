SUA au început reevaluarea desfășurării de trupe americane în Europa. Hegseth avertizează aliații NATO: „Unele țări vor pica testul”

Soldați americani. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Statele Unite au început, luni, o revizuire a prezenței militare americane în Europa, după ce președintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri aliații europeni din NATO. „Rezultatul acestei revizuiri va fi o accelerare a tranziției NATO către o alianță mai puternică, mai echitabilă și mai sustenabilă”, a transmis subsecretarul american al apărării, Elbridge Colby, scrie Euronews.

„Decizia este concepută pentru a asigura că NATO se îndreaptă rapid și ireversibil către asumarea responsabilității principale pentru apărarea sa convențională de către Europa. Rezultatul acestei revizuiri va fi o accelerare a tranziției NATO către o alianță mai puternică, mai echitabilă și mai sustenabilă”, a scris subsecretarul american al apărării, Elbridge Colby, pe X.

Today, the Department of War kicked off the Europe Posture Review Secretary Hegseth announced at the last NATO Defense Ministerial Meeting in Brussels. As the Secretary laid out then, this will be a real review, designed to ensure that NATO is moving fast and irreversibly toward… — Under Secretary of War Elbridge Colby (@USWPColby) July 28, 2026

Măsura vine la o lună după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, le-a spus aliaților NATO că Washingtonul intenționează să facă acest lucru.

„Aceasta va fi o revizuire reală. Va fi concepută pentru a asigura că NATO se îndreaptă rapid și ireversibil către o poziție de lider în Europa, preluând responsabilitatea principală pentru apărarea Europei”, le-a spus Hegseth omologilor săi din NATO în cadrul întâlnirii de la Bruxelles din iunie.

„Este o analiză conform căreia unele țări vor pica testul, iar altele vor trece cu brio”, a adăugat el.

În timpul discursului său de la sediul NATO din Bruxelles, Hegseth a reiterat criticile repetate ale lui Trump și a criticat aliații europeni pentru răspunsul lor, sau lipsa acestuia, la războiul comun americano-israelian din Iran, inclusiv refuzul de a permite forțelor americane accesul la bazele din Europa pentru a lansa atacuri.

Hegseth a amenințat, de asemenea, că va reduce contribuția financiară a Washingtonului la NATO dacă aliații nu își ating obiectivele de cheltuieli pentru apărare.

Mișcarea vine ca o lovitură pentru europeni, pe măsură ce învață să se descurce cu un aliat din ce în ce mai imprevizibil.

Luna trecută, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că aliații erau la curent cu planurile Washingtonului de a retrage trupele din Europa la un moment dat și a subliniat necesitatea ca blocul comunitar să fie capabil să aibă grijă de propria securitate.

„Știm că trebuie să facem mai mult și o facem”, a spus Merz.

În ultimele luni, aliații europeni și Canada au răspuns incertitudinii crescânde privind angajamentele de securitate ale Washingtonului prin accelerarea eforturilor de consolidare a propriilor capacități de apărare.

Într-o declarație înaintea summitului anual NATO de la Ankara, care a avut loc la începutul acestei luni, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au declarat că NATO trebuie să devină mai europeană pentru a reduce dependența sa îndelungată de umbrela de securitate a SUA.

„Nu putem continua, așa cum am făcut-o, să ne bazăm excesiv pe Statele Unite. Avem nevoie de o Europă mult mai puternică în cadrul unui NATO mai puternic”, a declarat Rutte, salutând o transformare „fără precedent” determinată de o cooperare mai strânsă dintre UE și NATO.