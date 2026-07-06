Mircea Geoană explică mizele uriașe ale Summitului NATO de la Ankara: „Se reașează Alianța. Nu e un proces care va fi ușor”

Fostul secretar general adjunct a subliniat că, în prezent, „se schimbă caracterul războiului și definiția păcii”. Foto: Antena 3 CNN

Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, afirmat luni, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, în marja summitul NATO de la Ankara, că în acest moment complex pentru Alianță, „se schimbă caracterul războiului și definiția păcii”, iar acest summit „face parte dintr-un proces care nu va fi ușor, de reașezare a alianței dintre SUA și Europa”. În plus, despre nou-anunțata bancă a NATO, Geoană a subliniat că „firmele din România se vor putea împrumuta la fel de ieftin ca o firmă din Germania”.

„Ca într-o căsnicie veche și lungă, suntem în această alianță. Ca întotdeauna în viața planetei, în viața oamenilor, vine un moment în care lucrurile nu mai pot continua liniștit. Acest summit face parte dintr-un proces care nu va fi ușor, de reașezare a alianței dintre SUA și Europa. Este o renegociere. Alianța are nevoie să se reechilibreze. Vedem uneori declarații controversate, dar, pe fond, acesta este mesajul meu. Și aici, la Ankara, poate și viitorul președinte american, vom continua să echilibrăm această alianță. Nu poți să ceri la nesfârșit Americii totul. Summitul de la Ankara va fi summitul în care și geografia noastră, Marea Neagră, flancul estic, vor fi puse din nou în centrul discuțiilor și cred că președintele și delegația României vor obține maximum din acest summit”, a spus Mircea Geoană.

Fostul secretar general adjunct a subliniat că, în prezent, „se schimbă caracterul războiului și definiția păcii”.

„Se schimbă caracterul războiului și definiția păcii. Ceea ce credeam până acum, că sistemele Patriot ne rezolvă problema, vedem acum tehnologii noi, testate și de Rusia, și de Ucraina, care ne arată că problema apărării NATO devine mai complicată. Trebuie să fim realiști că spectrul de amenințări din partea Rusiei este extrem de vast, de la drone la sisteme de rachete și atacuri asupra infrastructurilor critice. Avem în Marea Neagră și în Dobrogea cea mai mare concentrare de active strategice: Neptun Deep, centrala de la Cernavodă, giga factory de date.

Lecțiile învățate din războiul din Ucraina și din Iran încă nu au ajuns la nivelul decidenților, iar cu cât învățăm mai repede, cu atât mai bine. Această regândire a planurilor trebuie să răspundă acestor realități. Răspunsul pentru noi este că avem nevoie să luăm măsuri mult mai repede. Dacă dezvoltăm acum exclusiv sisteme anti-drone, riscăm ca data viitoare Rusia să știe și să vină pe o altă componentă”, a subliniat el.

Legat de nou-anunțata bancă a NATO, Geoană a zis că „firmele din România se vor putea împrumuta la fel de ieftin ca o firmă din Germania”.

„Împreună cu Stoltenberg, el m-a încurajat: dacă nu te duci către zonele de inovație, riști să fii în urma concurenței și a adversarilor. Am avut un plan în trei puncte. Un fond de inovare, prin care, pentru prima dată, țări suverane bagă bani într-un fond de risc. Acesta funcționează deja. După care am făcut altceva: să ajutăm start-up-urile care trebuie să vină pe piață să aibă un loc în care să își testeze inovația. Și am creat asta.

A treia parte a operațiunii: o bancă NATO care să permită țărilor cu probleme de deficit, care au bani scumpi și pentru care companiile se împrumută scump, cum este și România. Acest lucru nu mi-a ieșit cât am fost la NATO. După aceea am continuat ideea, am creat un board care să încurajeze crearea unei bănci pentru securitate și reziliență și mă bucur că am convins o serie de guverne. România și alte țări vor deveni membre ale acestei bănci. Va fi asemănătoare cu BERD-ul de la Londra. Este o bancă care ne va permite să ne finanțăm nu doar prin buget. Firmele se vor putea împrumuta la rating AAA.

Se vor putea împrumuta firme din România la fel de ieftin ca o firmă din Germania. România are nevoie de un sector privat în apărare. Cu acest tip de bancă, prin SAFE și prin alte proiecte, se poate crea un sistem privat în industria de apărare din România, astfel încât să nu mai cumpărăm de la alții. Să intrăm în acest joc pe care, de exemplu, îl joacă foarte bine Turcia.

Aici, la Ankara, am venit cu colegii noștri de la Aspen Kiev. Ceea ce au trăit acești oameni și experiența pe care o au trebuie să o transferăm către noi. Ar fi păcat să nu facem mai repede acest transfer”, a mai spus Geoană.