Antena 3 CNN Externe UE pregătește pentru toamnă cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, anunță Kaja Kallas

UE pregătește pentru toamnă cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, anunță Kaja Kallas

George Forcoş
1 minut de citit Publicat la 08:31 17 Aug 2026 Modificat la 08:31 17 Aug 2026
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Kaja Kallas
Kallas nu a oferit mai multe detalii despre calendarul sau detaliile noului pachet de sancțiuni. Foto: Getty Images

UE intenționează să extindă semnificativ sancțiunile împotriva Rusiei în lunile următoare, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, pentru cotidianul german Die Welt, potrivit Reuters.

„Sancțiunile UE au costat deja scump Rusia, în ceea ce privește mașina de război a Rusiei de peste 1 trilion de euro (1,16 trilioane de dolari), iar în toamnă prezint cea mai amplă listă de sancțiuni de la începutul războiului”, a declarat ea pentru presa germană.

„Odată adoptate, acestea ar crește imediat numărul total de entități rusești sancționate cu o treime. Presiunea trebuie să continue să crească până când Moscova își încheie războiul.”

Kallas nu a oferit mai multe detalii despre calendarul sau detaliile noului pachet de sancțiuni.

UE a aprobat în iulie cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei din cauza războiului său din Ucraina, impunând restricții asupra sectorului bancar și rețelelor de criptomonede ale țării.

Uniunea Europeană a ajuns în iulie la un acord în ceea ce privește adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni economice împotriva Rusiei. Cu o condiție, însă: Grecia va putea trimite în continuare gaz rusesc către clienți din afara în afara blocului comunitar. Grecia deține cea mai mare flotă comercială din lume, iar derogarea a fost făcută pentru compania unui miliardar grec, care are închiriate 11 nave, inclusiv 7 spărgătoare de gheață, către cea mai mare instalație de gaze din Rusia, Yamal LNG.

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Etichete: Uniunea Europeană sanctiuni rusia Război Ucraina

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