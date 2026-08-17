UE pregătește pentru toamnă cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, anunță Kaja Kallas

Kallas nu a oferit mai multe detalii despre calendarul sau detaliile noului pachet de sancțiuni. Foto: Getty Images

UE intenționează să extindă semnificativ sancțiunile împotriva Rusiei în lunile următoare, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, pentru cotidianul german Die Welt, potrivit Reuters.

„Sancțiunile UE au costat deja scump Rusia, în ceea ce privește mașina de război a Rusiei de peste 1 trilion de euro (1,16 trilioane de dolari), iar în toamnă prezint cea mai amplă listă de sancțiuni de la începutul războiului”, a declarat ea pentru presa germană.

„Odată adoptate, acestea ar crește imediat numărul total de entități rusești sancționate cu o treime. Presiunea trebuie să continue să crească până când Moscova își încheie războiul.”

Kallas nu a oferit mai multe detalii despre calendarul sau detaliile noului pachet de sancțiuni.

UE a aprobat în iulie cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei din cauza războiului său din Ucraina, impunând restricții asupra sectorului bancar și rețelelor de criptomonede ale țării.

Uniunea Europeană a ajuns în iulie la un acord în ceea ce privește adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni economice împotriva Rusiei. Cu o condiție, însă: Grecia va putea trimite în continuare gaz rusesc către clienți din afara în afara blocului comunitar. Grecia deține cea mai mare flotă comercială din lume, iar derogarea a fost făcută pentru compania unui miliardar grec, care are închiriate 11 nave, inclusiv 7 spărgătoare de gheață, către cea mai mare instalație de gaze din Rusia, Yamal LNG.