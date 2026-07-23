UE aprobă noi sancțiuni împotriva Rusiei. Grecia renunță la veto după ce a obținut o scutire pentru importurile de GNL

Acesta marchează al 21-lea pachet de sancțiuni din februarie 2022, dar experții spun că acordul, la care s-a ajuns joi, este considerabil diluat. FOTO: Profimedia Images

Uniunea Europeană a fost de acord să impună o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, în urma unor negocieri tensionate care au amenințat să pună în pericol întregul pachet. Grecia, al cărei veto a împiedicat până acum un acord, a obținut o scutire pentru a continua să livreze GNL rusesc către clienți din afara UE, potrivit Euronews.

Acesta marchează al 21-lea pachet de sancțiuni din februarie 2022, dar experții spun că acordul, la care s-a ajuns joi, este considerabil diluat și ridică semne de întrebare serioase cu privire la influența intereselor economice naționale în campania de ani de zile de a paraliza capacitatea Moscovei de a finanța invazia Ucrainei.

Totuși, blocul a reușit să evite o revizuire dezastruoasă din punct de vedere politic a plafonului de preț la petrolul rusesc, care, conform unei formule introduse înainte de conflictul din Orientul Mijlociu, se aștepta să crească de la 44 de dolari la 58 de dolari pe baril.

Bruxelles a considerat acest scenariu neacceptabil, deoarece ar fi oferit Kremlinului o ușurare într-un moment în care Ucraina se bucură de un nou impuls pe câmpul de luptă.

Plafon de 44 de dolari pe baril timp de 12 luni

Acordul încheiat de ambasadori îngheață plafonul la 44 de dolari pe baril timp de 12 luni, eliminând o sursă de incertitudine pe măsură ce ostilitățile dintre Statele Unite și Iran se reiau.

„Înghețarea ajustării plafonului prețului petrolului pentru un an, astfel încât mașina de război rusă să nu beneficieze de șocurile pieței”, a declarat joi dimineață Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

În plus, pachetul include pe lista neagră 30 de nave din flota din umbră, pe care Rusia a desfășurat-o pentru a ocoli plafonul și, uneori, pentru a desfășura operațiuni de război hibrid. Peste 600 dintre aceste nave învechite au fost refuzate în porturile UE.

De asemenea, vizează băncile rusești, platformele de tranzacționare cu criptomonede și petrol, precum și peste 250 de persoane și companii acuzate că au susținut invazia Ucrainei, au răspândit propagandă pro-război și au permis eludarea.

Acordul de joi pune capăt săptămânilor de negocieri frenetice în care statele membre au acționat cu hotărâre pentru a ataca elementele pe care le considerau incomode.

O încercare de a restricționa importurile de pește rusesc, în special cod și polac, a fost abandonată după ce Portugalia și Germania și-au exprimat rezervele, în timp ce Bulgaria a reușit să elimine două nume de pe lista finală: Patriarhul Kirill, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, și Vagit Alekperov, miliardarul fondator al Lukoil.

O propunere îndrăzneață de a interzice intrarea soldaților ruși în spațiul Schengen a fost retrogradată la un angajament de a continua să lucreze pentru o implementare a acestei măsuri. Franța și Italia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la sarcina administrativă și responsabilitatea legală pentru serviciile consulare.

Vetoul Greciei a dus la diluarea sancțiunilor

Cu toate acestea, cea mai vehementă obiecție a fost, de departe, Grecia. Țara, care găzduiește cea mai mare flotă comercială din lume, a șocat statele membre cerând o revizuire a interdicției rusești privind GNL-ul, care a fost convenită în unanimitate anul trecut ca parte a unui pachet de sancțiuni anterior.

Atena a solicitat o scutire amplă pentru a continua transportul de GNL rusesc în afara pieței UE după ianuarie 2027, data limită prevăzută.

Cererea a fost susținută de Dynagas, o companie de transport deținută de miliardarul grec George Prokopiou. Dynagas și filiala sa au închiriat 11 nave, inclusiv șapte spărgătoare de gheață rezistente la valuri arctice, către cea mai mare instalație de gaze din Rusia, Yamal LNG.

Guvernul grec și Dynagas au susținut că interdicția de transport ar afecta industria serviciilor maritime din Europa, ar distruge oportunitățile de angajare, ar oferi concurenților străini putere și, în cele din urmă, nu ar slăbi resursele Moscovei.

Alte state membre au fost îngrozite de încercarea bruscă de a revizui un text care a devenit lege a UE și s-au temut că aprobarea cererii ar crea un precedent periculos.

Dar Grecia și-a menținut poziția și și-a menținut veto-ul ferm până când majoritatea statelor membre au convenit să introducă o derogare care să permită transferul de GNL rusesc către clienți din afara UE pentru contractele încheiate înainte de începerea invaziei din februarie 2022.

Prevederea va fi revizuită anual, ceea ce înseamnă că Atena își poate exercita puterea de veto pentru a se asigura că este prelungită.

Între timp, Austria a obținut o victorie politică după ce statele membre au convenit să ia în considerare cererea sa controversată de ridicare a sancțiunilor asupra Rasperia, o companie de investiții aflată pe lista neagră, pentru a compensa o pierdere de 2,1 miliarde de euro suferită de Raiffeisen Bank International în Rusia.