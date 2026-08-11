Bruxelles-ul activează un mecanism cu Meta şi TikTok împotriva dezinformării, după criza migranţilor de la Ceuta

Zeci de persoane au murit încercând să ajungă în exclava spaniolă Ceuta. Foto: Profimedia Images

Uniunea Europeană a pornit o colaborare cu Meta şi TikTok pentru a ţine în frâu dezinformarea de pe reţelele sociale. Asta se întâmplă după ce mesaje false au împins mii de oameni să treacă ilegal frontiera la Ceuta, într-un episod soldat cu aproximativ 100 de morţi. Mecanismul, la care participă şi verificatori de informaţii, este unul voluntar, scrie Euronews.

TikTok şi Meta au acceptat să se alăture unui mecanism voluntar de coordonare condus de Comisia Europeană şi la care participă verificatori de informaţii (fact-checkers), după ce dezinformarea răspândită online a alimentat trecerile în masă în exclava spaniolă Ceuta, unde aproximativ 100 de persoane şi-au pierdut viaţa.

Luni, Henna Virkkunen, vicepreşedintă executivă a Comisiei Europene pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate şi Democraţie, a anunţat că TikTok şi Meta au activat un protocol de criză pentru a crea un mecanism de cooperare cu verificatorii de informaţii, după ce zeci de mii de migranţi au trecut ilegal frontiera Spaniei.

„Comisia UE, Europol şi platformele fac zilnic schimb de informaţii şi ne-am intensificat coordonarea”, a scris Virkkunen pe X. „TikTok şi Meta au activat protocoale de criză şi au pus acum în funcţiune un mecanism ad-hoc de escaladare şi cooperare cu verificatorii de informaţii”.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a declarat, într-un discurs la televiziunea naţională, susţinut în plin val de treceri, că traficanţii de persoane au denaturat în mod deliberat interpretarea unei decizii recente a Curţii Supreme din Spania, care stabilea că migranţii intraţi pe mare nu pot fi returnaţi imediat peste frontieră.

„Ceea ce a reieşit din discuţiile noastre cu autorităţile marocane este că mafiile traficului au dat o interpretare interesată unei hotărâri a Curţii Supreme”, a spus el. Acea interpretare „s-a răspândit ca focul în ultimele ore”.

Platforma de verificare Maldita a confirmat că pe reţelele sociale au circulat mesaje care susţineau în mod fals că oricine intră în Ceuta şi Melilla ar primi azil, îndemnându-i astfel pe oameni să treacă ilegal frontiera.

Într-o scrisoare trimisă lui Sánchez după trecerile în masă, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat un plan în cinci puncte, menit să prevină incidente similare pe viitor, printre care un sistem de avertizare timpurie care acoperă şi activitatea din reţelele sociale.

„Rămânem vigilenţi în colaborarea cu agenţiile noastre şi cu platformele pentru a sufoca reţelele criminale care vând premise false cu preţul unor vieţi”, a declarat, marţi, purtătorul de cuvânt al Comisiei, Balazs Ujvari.

Protocolul de criză a fost activat în baza codului de conduită al UE privind dezinformarea, un instrument voluntar pe care platformele online îl pot folosi pentru a respecta regulamentul blocului comunitar în domeniul serviciilor online, Digital Services Act (DSA).

Meta şi TikTok s-au angajat să colaboreze cu verificatorii de informaţii în urma unei întâlniri organizate de Comisie vineri, în cadrul căreia părţile au convenit să pună bazele unui mecanism de cooperare ad-hoc.

„Prin acest mecanism, platformele obţin informaţii mai bune de la verificatori – de exemplu, orice dezinformare periculoasă legată de o posibilă nouă trecere în masă a frontierei – şi, pe această bază, platformele pot lua măsuri”, a adăugat Ujvari.

Fiind vorba despre un mecanism voluntar, acesta i-a permis Comisiei să determine platformele să modereze conţinutul găzduit chiar şi în afara UE, acolo unde Bruxelles-ul nu are, în mod normal, competenţa de a aplica DSA sau alte reglementări.

Pentru Comisie, avantajul colaborării cu verificatorii de informaţii ţine de faptul că aceştia cunosc contextul local, o expertiză care poate face mai eficient efortul de moderare al platformelor, în condiţiile în care toate părţile s-au angajat să interzică conţinutul legat de traficul de migranţi.

Un purtător de cuvânt al TikTok a declarat pentru Euronews că firma a activat o celulă specială ca reacţie la situaţia din Ceuta, formând o echipă care urmăreşte îndeaproape tendinţele din regiune şi contracarează în timp real ameninţările emergente, inclusiv posibilele comportamente înşelătoare.

„Avem o echipă care monitorizează situaţia din Ceuta în timp real şi elimină conţinutul care încalcă politicile noastre – inclusiv conţinutul care oferă, facilitează sau caută servicii de trafic de migranţi”, a declarat, pentru Euronews, un purtător de cuvânt al Meta.

Verificatorii de informaţii, sau fact-checkers, sunt jurnalişti sau specialişti a căror muncă este să verifice dacă informaţiile care circulă în spaţiul public – mai ales pe reţelele sociale – sunt adevărate sau false.

Ei iau o afirmaţie, o ştire sau un mesaj devenit viral, îl compară cu date oficiale, documente şi surse de încredere şi apoi explică, pe înţelesul tuturor, ce este real şi ce este manipulare.

Utilitatea lor devine evidentă tocmai în situaţii precum cea de la Ceuta: atunci când un mesaj fals – de pildă, că oricine trece frontiera va primi automat azil – se răspândeşte în câteva ore şi împinge mii de oameni spre o decizie periculoasă, verificatorii pot semnala rapid minciuna şi pot ajuta platformele să oprească propagarea ei.