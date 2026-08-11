Guvernul Peter Magyar a sesizat procurorii pentru campania lui Viktor Orban pe rețelele sociale: 10,7 milioane de euro din bani publici

Pierderea alegerilor de către Viktor Orban a marcat începutul sfârșitului pentru sistemul politic. Foto: Colaj GettyImages

Noul guvern de la Budapesta a anunţat marţi că a depus o plângere penală care vizează un prejudiciu de peste patru miliarde de forinţi (aproximativ 10,7 milioane de euro) cheltuiţi în timpul guvernării lui Viktor Orban pentru comunicări pe reţelele sociale, relatează MTI şi AFP, citate de Agerpres.

Acest demers constituie una dintre iniţiativele cele mai directe împotriva anturajului fostului premier naţionalist după alternanţa politică survenită în luna aprilie. Recent, autoritatea anticorupție din Ungaria a precizat că oficiali de rang înalt din guvernul fostului premier ungar Viktor Orban ar trebui să fie investigați în legătură cu dispariția unor fonduri europene de ordinul miliardelor de euro.

Plângerea împotriva unui suspect neidentificat (X) - pentru suspiciuni de gestionare deficitară a fondurilor publice, abuz de încredere şi abuz în serviciu - a fost depusă după o examinare a contractelor de către serviciile premierului Peter Magyar, potrivit unui comunicat al guvernului.

Cabinetul condus la vremea respectivă de Antal Rogan, colaborator apropiat al lui Viktor Orban şi responsabil de comunicarea guvernamentală, încheiase fără licitaţie în 2022 un contract cu Triton Communications, companie aparţinând lui Fanny Kaminski, prezentată drept consilieră în comunicaţii a fostului premier.

Conform comunicatului, tariful lunar iniţial a fost de 63,68 milioane de forinţi (175.000 EUR) pentru servicii care includeau fotografii, producţii video şi rapoarte de monitorizare a reţelelor sociale.

Contractul a fost prelungit de patru ori, taxa lunară fiind majorată de fiecare dată. În urma ultimei modificări din septembrie 2025, taxa a crescut la 86,487 milioane de forinţi pe lună - cu 23 de milioane de forinţi mai mult decât suma iniţială - în pofida faptului că cerinţele privind conţinutul au rămas neschimbate. Pe parcursul a patru ani, taxa a crescut cu 30% pentru aceleaşi servicii, a precizat biroul.

Conform datelor privind performanţa, videoclipurile au avut o durată medie de 15 secunde, iar într-o lună s-au produs doar 21 de minute de material video şi 411 fotografii, pentru o sumă de peste 63 de milioane de forinţi.

"Pe baza datelor disponibile public, aceasta reprezintă o suprataxare de cel puţin trei ori mai mare chiar şi conform standardelor internaţionale. În plus, contractul a fost scutit de procedurile de achiziţii publice sub pretextul că prim-ministrul era o persoană protejată", se menţionează în comunicat.

S-a precizat, de asemenea, că o parte din conţinutul din 2026 produs în cadrul contractului semăna mai mult cu materiale de campanie electorală decât cu reportaje despre activitatea fostului prim-ministru.

Reacția Fidesz

Fidesz a declarat, într-un comunicat emis ca răspuns, că "guvernul de pe Facebook al lui Peter Magyar" o atacă pe Kaminski şi compania ei "din motive politice". Directorul de comunicare al partidului Fidesz, Bertalan Havasi, a declarat că, începând din 2022, compania a lucrat "timp de patru ani, şapte zile pe săptămână, 24 de ore pe zi" pentru prim-ministru. Pe lângă realizarea de fotografii şi videoclipuri editate, compania a dezvoltat şi a administrat site-ul miniszterelnok.hu în cadrul aceluiaşi contract, a adăugat el.

Potrivit acestuia, suma prevăzută în contract a crescut doar în ritmul inflaţiei pe parcursul celor patru ani, iar compania a angajat efectiv în mod direct cinci persoane şi 30 de subcontractanţi.

De la victoria sa în alegerile legislative din aprilie, Peter Magyar, care şi-a făcut axa majoră a campaniei sale din lupta împotriva corupţiei şi recuperarea bunurilor şi fondurilor publice cheltuite abuziv, a lansat mai multe iniţiative vizând examinarea gestionării statului sub guvernele Orban.

Guvernul lui Magyar a creat un Oficiu de recuperare şi protecţie a averilor însărcinat să identifice şi să recupereze bunuri publice considerate ca transferate nejustificat sub vechea putere.