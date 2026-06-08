Apropiații lui Viktor Orban ar trebui anchetați pentru miliarde din fonduri UE dispărute, susține autoritatea anticorupție din Ungaria

Autoritatea Maghiară de Integritate, fondată în 2022 ca parte a reformelor promovate de Bruxelles monitorizează modul în care sunt cheltuite și protejate fondurile europene. Foto: Getty Images

Oficiali de rang înalt din guvernul fostului premier ungar Viktor Orban ar trebui să fie investigați în legătură cu dispariția unor fonduri europene de ordinul miliardelor de euro, a declarat pentru Politico autoritatea anticorupție din Ungaria.

Apelul de recuperare a banilor lipsă vine în timp ce succesorul lui Orban, Peter Magyar, încearcă să convingă Bruxellesul că țara este pregătită să primească peste 10 miliarde de euro în numerar, fonduri UE blocate anterior din cauza preocupărilor legate de statul de drept.

Ferenc Pál Biró, președintele Autorității de Integritate din Ungaria, a declarat că „politicienii de nivel înalt pot și ar putea fi urmăriți penal” pentru implicarea lor într-o presupusă schemă de fraudare sistematică a contribuabililor europeni în timpul mandatului de 16 ani al lui Orban.

El a spus că echipa sa a „identificat o serie de cazuri penale în care, personal, cred că ar trebui să fim, ca țară... în măsură să recuperăm aceste fonduri și să le repatriem, deoarece majoritatea au părăsit deja țara”, a spus Biro. Nu a făcut acuzații specifice împotriva lui Orban sau a altor membri ai cercului său apropiat. Orban și partidul său, Fidesz, nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Viktor Orban, acuzat că a încurajat corupția

Autoritatea Maghiară de Integritate, fondată în 2022 ca parte a reformelor promovate de Bruxelles monitorizează modul în care sunt cheltuite și protejate fondurile europene. Autoritatea este independentă de guvern și ar putea avea un rol-cheie în destructurarea rețelelor de influență și favoritism dezvoltate în perioada guvernării lui Viktor Orban, care s-au extins în sectoare precum construcțiile, utilitățile și mass-media.

Potrivit organismului de supraveghere, trei companii au primit majoritatea contractelor guvernamentale pentru furnizarea de bunuri și servicii, suma percepută pentru aceste contracte fiind umflată artificial. Biró a declarat că guvernul a cheltuit aproximativ 10 miliarde de euro cu aceste trei firme în ultimii patru ani. Nu a numit companiile implicate.

„Prețurile excesive, ceea ce credem că este supus riscului de corupție... ar fi de 3,5 miliarde de euro”, a spus el, adăugând că licitațiile de achiziții publice au fost „manipulate”, iar articolele de bază au fost taxate la un preț de câteva ori mai mare decât cel al pieței. Sub guvernul anterior, statul maghiar „a devenit cea mai mare entitate de pe piață”, a spus el.

Magyar, care a depus jurământul în funcție în luna mai, în urma unei victorii covârșitoare la alegeri cu o lună mai devreme, și-a acuzat în repetate rânduri predecesorul de corupție.

Luna trecută, Magyar s-a întâlnit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Bruxelles. După întâlnire, el a declarat că au convenit să „deblocheze” până la 16,4 miliarde de euro în fonduri care au fost reținute de la Budapesta din cauza încălcării obligațiilor sale conform legislației UE.

Cu toate acestea, guvernul maghiar va trebui să prezinte în continuare un plan convingător privind modul în care intenționează să realizeze reforme critice și să aloce banii înainte de sfârșitul lunii august, altfel riscând să piardă complet finanțarea.

Potrivit lui Biró, Ungaria a fost „în urmă substanțial” în ceea ce privește controlul asupra modului în care aceste fonduri sunt cheltuite și monitorizate.

Biró a declarat că, în timpul fostului guvern, a fost supus unor atacuri motivate politic și a fost ținta unor tentative de mituire, în timp ce încerca să investigheze schema de achiziții publice.

Biró a spus că soției sale i s-a oferit un loc de muncă — a refuzat să spună de către cine — care presupunea o remunerație ridicată fără a presta vreo activitate; el a fost, de asemenea, reținut și acuzat că și-a folosit în mod necorespunzător mașina de serviciu.

Investigarea apropiaților lui Viktor Orban

Noua administrație, a spus Biró, ar trebui să ia măsuri pentru a aborda aceste acuzații de corupție și intimidare cât mai curând posibil, inclusiv prin investigarea celor responsabili de presupusele nereguli.

„Unul dintre mandatele cheie pe care se bazează noul guvern, pe care se bazează această victorie zdrobitoare, este combaterea corupției și recuperarea fondurilor”, a spus Biró. „Ar trebui făcută dreptate, iar oamenii ar trebui să primească înapoi ceea ce le-a fost furat.”

Comentând acuzațiile, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că există „toleranță zero pentru frauda împotriva bugetului UE”.

Oficiul Național pentru Recuperarea Activelor este un organism nou pe care guvernul maghiar a promis să-l înființeze pentru a investiga deturnarea de active publice.

Luna trecută, Peter Magyar a anunțat că guvernul său se va alătura Parchetului European, lucru pe care Orban îl refuzase. EPPO are competența de a investiga și urmări penal infracțiunile care implică bugetul UE, cum ar fi frauda și corupția.