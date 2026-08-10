Germania își face poliție antidrone, după incidentul cu drona explozivă de la aeroportul din Leipzig

Germania a acuzat un atac hibrid după ce a fost găsită o dronă cu explozibil pe aeroportul din Leipzig. Foto: Getty Images

Berlinul va dubla efectivele unităţii sale de poliţie antidrone, a anunţat luni Ministerul german de Interne, după descoperirea săptămâna trecută a unei drone explozive pe aeroportul din Leipzig, un nod-cheie militar pentru Ucraina şi NATO, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Ministrul (de interne, Alexander Dobrindt) va ordona astăzi poliţiei federale să crească la 300 numărul forţelor speciale angajate în unitatea antidrone”, a declarat o purtătoare de cuvânt a ministerului, Sonja Kock, în cadrul unei conferinţe de presă la Berlin.

Până în prezent, această unitate număra circa 130 de persoane, potrivit site-ului guvernului german.

Numărul siturilor dedicate apărării împotriva dronelor va creşte de asemenea de la patru la opt pentru „a fi prezenţi pe cât posibil pe întreg teritoriul german cu scopul de a interveni rapid şi cu flexibilitate în caz de necesitate”, a adăugat Sonja Kock.

Între altele, pe 18 august, va fi inaugurat un nou centru pentru studierea, dezvoltarea şi testarea tehnologiei destinate securităţii dronelor", a spus ea în continuare. Acest centru - situat la Hecklingen, la circa 200 km vest de Berlin - este înfiinţat în cooperare cu ministerele de interne şi cercetării, precum şi cu Centrul german pentru aeronautică şi astronautică (DLR).

De la descoperirea în noaptea de marţi spre miercuri a unei drone explozive pe aeroportul din Leipzig, guvernul german se află în stare de alertă în faţa a ceea ce consideră a fi o „nouă dimensiune a ameninţării” şi un posibil „scenariu de atac hibrid”, fără a desemna deocamdată un suspect anume, menţionând totuşi o posibilă implicare a unor „puteri străine”.

Mai multe personalităţi din Germania, între care ambasadorul Ucrainei la Berlin, au desemnat Rusia drept principalul suspect.

Potrivit săptămânalului Die Zeit apărut luni, drona explozivă de pe aeroportul din Leipzig se îndrepta direct spre un avion-cargo ucrainean. Publicaţia îşi bazează afirmaţiile în special pe imaginile unei camere de supraveghere care arată cum, în jurul orei 19:30, drona a lovit o aripă a unui avion de tip Antonov.

Urmele de pe o aripă a avionului Antonov confirmă derularea presupusă a acestui incident, scrie ziarul. Motivul pentru care explozibilul nu a detonat rămâne deocamdată necunoscut. Situat în fosta RDG, aeroportul Leipzig-Halle joacă un rol central în transportul de mărfuri militare, în special ale armatei germane şi ale aliaţilor din NATO, conform AFP.