România, în liga mondială a excelenței. Studiu despre copiii supradotaţi din ţara noastră, prezentat la ECHA 2026. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României duce excelența românească în centrul dezbaterilor internaționale despre identificarea și susținere a copiilor supradotați. Între 12 și 15 august, experții fundației vor fi prezenți la Dublin, la cea de-a 20-a conferință internațională dedicată copiilor și persoanelor cu abilități înalte. Reprezentanţii Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României vor prezenta în capitala Irlandei concluziile unei cercetări naționale dedicate copiilor și tinerilor cu performanțe deosebite. Studiul, realizat pe 100 de participanți, urmărește identificarea factorilor care stau la baza excelenței și poate contribui la o mai bună susținere a tinerilor cu potențial ridicat.

A 20-a conferință a Consiliului European pentru Înaltă Abilitate (European Council For Ability – ECHA 2026) va avea loc la Dublin City University (DCU), St. Patrick's Campus, în perioada 12 - 15 august 2026.

Alături de cercetători, profesori și psihologi din întreaga lume, reprezentanții Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României vor prezenta la Dublin rezultatele studiului "Tiparul neurocognitiv al excelenței în România". Aceasta este prima cercetare de tipul acesta realizată la nivel național, care a analizat 100 de copii, adolescenți și tineri cu performanțe excepționale, pentru a le identifica competențele asociate excelenței. Rezultatele pot oferi noi repere pentru identificarea timpurie și susținerea personalizată a copiilor cu potențial înalt.

"În perioada 12 - 15 august, vom fi prezenți la conferința organizată de European Council For Ability ECA 2026, la Dublin, cea mai importantă conferință internațională dedicată educației pentru copii cu potențial înalt.

Mergem acolo cu un studiu unic: tiparul neurocomnitiv al excelenței românești, în care am identificat 12 competențe esențiale pentru transformarea potențialului în performanță. Printre ele: metacogniția, adaptabilitatea, reziliența și stabilitatea emoțională sub presiune", a declarat Gabriela Maalouf, expert în educaţie în cadrul Fundaţiei Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, pentru Antena 3 CNN.