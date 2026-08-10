16 liceeni din Alexandria au continuat experiența europeană L.O.C.A.L. EU. Urmează să ajungă la Parlamentul European

16 liceeni din Alexandria au continuat experiența europeană L.O.C.A.L. EU. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

16 liceeni din Alexandria, membri ai Consiliului Local al Tinerilor, se află în a doua etapă de mobilitate a programului european "L.O.C.A.L. EU". (Leaders Of Communities Acting Locally in Europe). 14 zile, 5 state europene, 12 oraşe şi capitale – un traseu impresionant prin care tinerii descoperă mecanismele Uniunii Europene. Următoarea oprire din traseul elevilor: Parlamentul European de la Bruxelles.

Una dintre cele mai puternice experienţe a fost vizita la Memorialul Auschwitz-Birkenau – o lecţie de istorie, pe care niciun manual, niciun film şi nicio fotografie nu o pot înlocui. O confruntare directă cu memoria trecutului, care i-a marcat profund pe tineri.

În Berlin, oraş cunoscut pentru deschiderea şi energia sa, liceenii din Alexandria au avut parte o vizită oficială la Ambasada României în Republica Federală Germania, un moment de referinţă al programului de mobilitate.

"Discuţia cu reprezentaţia ambasadei a fost una interactivă, care ne-a deschis uşile către Europa şi către un nou plan al proiectului", a declarat Ariana Radu, voluntar CLTA, pentru Antena 3 CNN.

De la lecţiile de istorie la Auschwitz până la dialogul diplomatic din inima Berlinului, elevii din Alexandria demonstrează că viitorul Europei se construieşte şi prin implicarea generaţiei tinere.

Următoarea etapă este Parlamentul European, Bruxelles.

Programul "L.O.C.A.L. EU: De la comunitatea locală la impact european | Study Tour 2026" este lansat de Primăria municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Tinerilor (CLT) Alexandria.