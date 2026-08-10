Avocat online: cum ceri mai multe oferte și alegi avocatul potrivit pentru cazul tău

Alegerea avocatului potrivit începe cu o informare corectă: compară ofertele, verifică onorariile și alege serviciile juridice potrivite pentru cazul tău. Sursa imagine: https://avocatulonline.ro

Când ai o problemă juridică, prima piedică nu e legea, ci găsirea avocatului potrivit. Nu știi pe cine să suni, cât ar trebui să coste și dacă tariful primit e corect. Un serviciu de tip avocat online schimbă ordinea: în loc să cauți pe rând, descrii o dată situația și primești mai multe oferte de la avocați specializați.

Ideea e simplă. Muți efortul de la tine către platformă, care trimite cererea ta la avocații relevanți pentru problema descrisă. Ție îți rămâne partea ușoară: compari și alegi.

Ce înseamnă să cauți un avocat online

Termenul acoperă două lucruri diferite. Poate însemna consultanță la distanță, prin telefon sau videocall, fără să te deplasezi la un cabinet. Dar poate însemna și o platformă care te pune în legătură cu mai mulți avocați, ca să compari înainte să te decizi.

A doua variantă rezolvă o problemă pe care căutarea clasică o lasă deschisă: nu ai cu ce compara. Un singur avocat îți dă un singur preț. Nu ai cum să știi dacă e mare, mic sau corect pentru cazul tău, pentru că nu ai termen de comparație. Când vezi trei estimări una lângă alta, imaginea se clarifică.

Cum funcționează: o cerere, mai multe oferte

Mecanismul e direct. Descrii situația ta o singură dată: ce s-a întâmplat, ce vrei să obții și în ce oraș. Cererea ajunge la avocații specializați pe acel domeniu, care răspund cu un tarif estimativ și cu disponibilitatea lor. Nu plătești ca să ceri ofertele și nu ești obligat să accepți vreuna.

Diferența față de a suna la întâmplare e că ajungi direct la oameni care lucrează pe tipul tău de dosar, nu la primul nume dintr-o listă. Un avocat de dreptul familiei pentru un divorț, un avocat de recuperare creanțe pentru o factură neîncasată. Compari în ritmul tău și contactezi doar avocatul care ți se potrivește.

Poți folosi aceeași cerere pentru aproape orice problemă: un divorț sau o custodie, o recuperare de creanțe, o contestație la executare, un litigiu de muncă sau un dosar penal. Domeniul pe care îl alegi decide cine primește cererea, iar avocatul care răspunde cunoaște deja specificul acelui tip de caz.

De ce contează să compari mai multe onorarii

În România onorariile avocaților sunt libere. Legea 51/1995 le lasă la negociere directă între avocat și client, fără tarife impuse. Există un singur reper minim: din iunie 2025, UNBR recomandă un onorariu orar de la 70 de euro. Restul variază mult în funcție de oraș, experiență și complexitatea cazului.

Câteva repere concrete: o consultație costă între 150 și 600 de lei, un divorț în instanță fără copii pornește de la 2.560 de lei orientativ, iar asistența într-o fază de urmărire penală de la 3.200 de lei. La sume se poate adăuga TVA de 19% dacă avocatul este plătitor. Poți vedea reperele pe tipuri de dosar în ghidul despre cât costă un avocat înainte să ceri estimări, ca să știi dinainte în ce interval te încadrezi.

Contează și modelul de plată, nu doar suma. Onorariul poate fi fix, orar sau de succes. Pentru un divorț sau o succesiune se practică de obicei o sumă fixă, în timp ce consultanța pe termen lung se taxează orar. Un onorariu de succes se poate adăuga la unul fix, dar nu poate exista singur, pentru că legea interzice plata exclusiv pe rezultat. Când ceri oferte, întreabă pe ce model e calculat fiecare tarif, ca să compari corect.

Ce verifici când primești ofertele

Prețul singur nu spune tot. Când compari, uită-te la ce include onorariul: unele oferte acoperă doar reprezentarea în instanță, altele și redactarea actelor sau comunicarea pe parcursul dosarului. Întreabă dacă suma e cu sau fără TVA și cum se structurează plata: avans, rate sau totul la final.

Apoi uită-te la specializare. Un avocat cu experiență pe exact tipul tău de dosar contează mai mult decât o reducere de câteva sute de lei. Un semn bun e avocatul care îți explică clar toate astea de la început. Unul care evită cifrele sau promite rezultate garantate merită mai multă prudență.

Cum ceri primele oferte

Ca să pornești ai nevoie doar de o descriere scurtă a situației tale. Nu îți trebuie termeni juridici și nici documente pregătite dinainte. Scrii ce s-a întâmplat și ce vrei, alegi domeniul, iar avocații specializați îți răspund cu estimări. De acolo decizia rămâne a ta: compari, întrebi și alegi fără presiune. E cel mai simplu mod de a începe o problemă juridică știind dinainte cât costă și cu cine lucrezi.