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În Dubai, unde căldura este insuportabilă, a apărut strada cu ploaie artificială

N.B.
<1 minut de citit Publicat la 14:43 10 Aug 2026 Modificat la 14:43 10 Aug 2026
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Dubai centru
Dubai. Vedere aeriană a centrului orașului. Foto: Getty Images

Se numeşte Raining Street, are aproximativ un kilometru lungime şi se află în Dubai, în Emiratele Arabe Unite. Pe această stradă s-a organizat o ploaie artificială care să combată temperaturile care ajung în această perioadă şi la 47 de grade. 

Un kilometru de ploaie artificială și o climă controlată permit viața în aer liber chiar și în condiții de căldură extremă. Datorită sistemului inventiv temperatura se menține în jur de 27 de grade, deşi afară, sunt 47 de grade, relatează Corriere della Sera

Strada respectivă trece prin complexul Côte d’Azur, care este situat pe insula principală a arhipelagului artificial The World Islands, mai exact în cadrul mega-proiectului The Heart of Europe, la aproximativ 4 kilometri în largul coastei orașului Dubai, în Emiratele Arabe Unite.

Cei care parcurg această stradă sunt întâmpinați de o ploaie artificială reală, concepută pentru a face petrecerea timpului în aer liber mai plăcută chiar și în cele mai fierbinți luni. Decorul amintește de stilul și arhitectura europeană, în timp ce sistemul de aer condiționat permite menținerea temperaturii în jurul valorii de 27°C, în condiţiile în care în perioada respectivă, temperaturile din Dubai pot ajunge la 47°C.

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Etichete: Dubai canicula ploaie artificiala temperaturi extreme

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