Camerele dronelor navale ale Marinei britanice transmiteau, în secret, informații către China. Modelul a fost folosit și în teste NATO

O dronă de supraveghere K3 Scout. Foto: Profimedia Images

Dronele spion ale Marinei Regale folosite de forțele speciale de elită ale Marii Britanii au trimis, în secret, informații către China, scrie The Telegraph, luni. Camerele de pe dronele de supraveghere K3 Scout aveau componente fabricate în China care transmiteau în secret informații către un dispozitiv din țară. Modelul K3 Scout, conceput să transporte o sarcină utilă de 600 kg și să funcționeze continuu timp de 30 de zile, a fost achiziționat și de Comandamentul Operațiunilor Speciale al SUA și a participat la testele NATO în Marea Baltică.

Marina Regală folosește flota de 12 milioane de lire sterline din martie, iar Ministerul Apărării a fost forțat să oprească toată conexiunea la internet după ce a descoperit breșa de securitate.

Descoperirea ridică temeri potrivit cărora Beijingul a încercat să spioneze armata britanică, după ani de avertismente de securitate. Dronele au fost furnizate de un important contractor britanic în domeniul apărării, Kraken Technology Group, care a achiziționat camerele de la o terță parte care a dat asigurări cu privire la securitatea lor.

O anchetă asupra dronelor a dezvăluit că aceste camere transmiteau „comunicații instantanee”, date pentru a confirma că acestea erau online și funcționau normal către o adresă IP din China. Ministerul Apărării a insistat că nu există dovezi că date sau sisteme sensibile ar fi fost trimise în străinătate.

O sursă din domeniul apărării familiarizată cu situația a declarat că dronele K3 făceau parte dintr-un viitor pachet de apărare oferit de Marea Britanie pentru a asigura libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

Sursa a declarat că pregătirile pentru planurile Marii Britanii în Golf au fost efectuate pe baza dronelor, adăugând: „Aceasta este o eroare majoră în verificarea originii componentelor și ne-am pierdut încrederea în platformă”.

Există, de asemenea, îngrijorări cu privire la faptul că dronele de supraveghere au fost prezente în apropierea unor întâlniri extrem de sensibile între personalul superior al forțelor speciale și că acele camere au rămas active chiar și atunci când dronele au fost oprite.

Ministerul Apărării a declarat că departamentul a luat „extrem de în serios securitatea echipamentelor, rețelelor și datelor noastre” și a insistat că nicio informație a Ministerului Apărării nu a fost compromisă.

Cu toate acestea, conservatorii au cerut guvernului să „auditeze urgent” echipamentele sale pentru a depista amprente ascunse chinezești.

Laburiștii încearcă să reseteze relațiile cu China

Dezvăluirea vine din cauza unei amenințări crescânde din partea Chinei, în ciuda eforturilor guvernului laburist de a dezgheța relațiile cu Partidul Comunist Chinez, aflat la guvernare. Anul trecut, MI5 a emis o alertă de securitate pentru parlamentari, avertizând că serviciile de informații chineze sunt „necruțătoare” în încercarea de a „interfera” și „influența” Parlamentul folosind site-uri web de angajare precum LinkedIn pentru a colecta informații sensibile.

Avertizarea a venit la câteva săptămâni după ce procesul împotriva a doi bărbați, inclusiv un cercetător parlamentar, acuzați de spionaj pentru China, s-a prăbușit din cauza incapacității guvernului laburist de a eticheta Beijingul drept inamic.

În 2020, guvernul conservator a fost forțat să interzică producătorul chinez de telefoane Huawei din rețeaua 5G a Marii Britanii din cauza temerilor legate de securitate. Guvernul și-a retras decizia de a aproba implicarea Huawei după ce oficialii de securitate de la Washington au avertizat că accesul vine cu un risc de spionaj, invocând legile stricte de securitate națională ale Chinei.

De atunci, o serie de vulnerabilități ale lanțului de aprovizionare au obligat Ministerul Apărării să elimine echipamentele și camerele chinezești din spațiile sensibile. Luna trecută, The Telegraph a dezvăluit că SBS a interzis mașinile electrice fabricate în China din cauza unor preocupări similare de spionaj.

Downing Street a început o relansare diplomatică cu Beijingul printr-o serie de vizite în țară, cu speranța unor acorduri comerciale profitabile. La începutul acestui an, guvernul a aprobat planuri pentru o super-ambasadă chineză la Royal Mint Court, în inima Londrei, în ciuda îngrijorărilor legate de apropierea locului de linii de comunicații sensibile.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat: „O evaluare de rutină a vulnerabilităților cibernetice a identificat o problemă care afectează un subsistem al navei de suprafață fără pilot Kraken utilizat de Marina Regală. O investigație amănunțită nu a găsit nicio dovadă că datele sau sistemele Ministerului Apărării au fost accesate, compromise sau transmise extern”.

„Procesele noastre de asigurare și testare sunt concepute pentru a identifica și a aborda din timp potențialele vulnerabilități și continuăm să desfășoară activități de securitate de rutină în toate sistemele și echipamentele noastre”, a mai spus el.

Alicia Kearns, ministrul din umbră al Securității, a declarat că, „dacă nu putem spune cu certitudine ce se află în interiorul propriului nostru echipament militar, nu putem spune că este al nostru sau că suntem suverani”.

„Când se descoperă camere construite din componente chinezești care înregistrează forțele noastre speciale, fețele, antrenamentul și operațiunile lor, nu ar trebui să fim surprinși, ar trebui să fim furioși că încă nu ne-am trezit la realitatea amenințării cu care ne confruntăm”, a spus ea.

Breșa este o lovitură majoră pentru Proiectul Beehive al Marinei, un program de dezvoltare a unei flote combinate de nave fără echipaj și nave de război tradiționale.

Marina a achiziționat dronele K3 Scout de la Kraken ca parte a flotilei de suprafață a Marinei Regale. Navele, operate de Escadrila Forțelor de Coastă și de unitatea 47 de Comando a Marinei Regale, aveau scopul de a moderniza capacitățile britanice de luptă și de a ține pasul cu adversarii.

Susținut de o investiție de 5 miliarde de lire sterline în tehnologia dronelor, guvernul s-a angajat să accelereze inovația militară și să facă achizițiile publice „fără rușine”. Însă concluziile publicației The Telegraph evidențiază dominația Chinei în lanțul de aprovizionare, chiar și atunci când echipamentele sunt comercializate ca fiind fabricate în Marea Britanie.

Un purtător de cuvânt al Kraken Technology Group a declarat: „Suntem conștienți de faptul că unele camere terțe, conforme cu NDAA, aveau un număr mic de componente provenite din afara Regatului Unit”.

„După un audit complet realizat atât de Kraken, cât și de Marina Regală, suntem încrezători că nicio informație sensibilă nu a fost vreodată partajată în afara canalelor prevăzute și că orice potențiale vulnerabilități au fost identificate și închise”, a spus el.

Conformitatea NDAA se referă la echipamente care respectă legea de autorizare a apărării naționale a SUA, deoarece nu conține componente provenite de la producători restricționați.