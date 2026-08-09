Una dintre cele mai mari bănci din lume cheltuie 250 de milioane de dolari pe an pentru injecțiile de slăbit ale angajaților

Conducerea instituției spune că investiția se traduce printr-o stare de sănătate mai bună și beneficii pe termen lung. Foto: Getty Images

Una dintre cele mai mari bănci din Statele Unite investește peste 250 de milioane de dolari anual pentru a acoperi costul medicamentelor din clasa GLP-1 destinate angajaților săi. Deși cheltuielile au crescut spectaculos în ultimii ani, conducerea instituției spune că investiția se traduce printr-o stare de sănătate mai bună și beneficii pe termen lung, potrivit CNBC.

Directorul executiv al Bank of America, Brian Moynihan, a declarat pentru CNBC că, în urmă cu doar patru-cinci ani, banca nu cheltuia nimic pentru aceste tratamente. Astăzi, suma depășește 250 de milioane de dolari anual.

În total, instituția alocă peste două miliarde de dolari pe an pentru serviciile medicale oferite celor aproximativ 211.000 de angajați. Astfel, medicamentele GLP-1, precum Ozempic, Wegovy sau Zepbound, reprezintă deja aproximativ 13% din întregul buget destinat asigurărilor de sănătate.

„Vedem un impact important asupra angajaților noștri”, a spus Moynihan, explicând că efectele tratamentelor justifică investiția.

Costurile cresc, dar compania consideră că merită

În ultimii ani, numeroși angajatori americani s-au confruntat cu o cerere tot mai mare pentru medicamentele folosite împotriva obezității. Costurile pot ajunge la câteva mii de dolari pe an pentru fiecare pacient, motiv pentru care multe companii au limitat sau chiar eliminat acoperirea acestor tratamente.

Bank of America a ales însă o altă strategie. Pe lângă decontarea medicamentelor, banca le oferă angajaților și programe de consiliere pentru monitorizarea greutății și adoptarea unui stil de viață sănătos.

CEO-ul recunoaște că unii salariați ar putea pleca din companie înainte ca banca să beneficieze de economiile generate de o stare de sănătate mai bună, însă consideră că oferirea unor beneficii medicale competitive este esențială pentru atragerea și păstrarea personalului.

Beneficiile nu se limitează la pierderea în greutate

Pe lângă scăderea în greutate, tot mai multe studii sugerează că medicamentele GLP-1 pot reduce riscul unor afecțiuni cardiovasculare, ceea ce ar putea însemna mai puține concedii medicale și costuri mai mici pentru sistemele de asigurări.

„A fost impresionant să vedem schimbările prin care au trecut colegii noștri și rezultatele obținute în urma pierderii în greutate”, a declarat Brian Moynihan.

Negocieri pentru prețuri mai mici

Conducerea băncii spune că folosește puterea de negociere a companiei pentru a obține prețuri cât mai avantajoase de la producătorii de medicamente și administratorii programelor de beneficii farmaceutice.

„Încercăm permanent să obținem cele mai mici prețuri posibile. Credem însă că beneficiile pe termen lung, dar și cele care încep deja să se vadă pe termen scurt, transformă această cheltuială într-o investiție”, a explicat CEO-ul.

Tot mai mulți angajatori acoperă aceste tratamente

Potrivit unui sondaj realizat de International Foundation of Employee Benefit Plans, 36% dintre angajatorii americani oferă în prezent acoperire pentru medicamentele GLP-1 atât în tratamentul diabetului, cât și pentru controlul greutății.

Cu toate acestea, costurile rămân principala provocare. În 2026, aceste medicamente au reprezentat, în medie, 11,4% din valoarea totală a despăgubirilor medicale plătite de angajatori, față de doar 6,9% în 2023.

Producătorii Eli Lilly și Novo Nordisk încearcă să extindă accesul la aceste tratamente prin programe dedicate angajatorilor. În luna martie, Eli Lilly a lansat o ofertă care permite companiilor să achiziționeze Zepbound la un preț net redus, de aproximativ 449 de dolari pe lună pentru fiecare pacient, indiferent de doză.