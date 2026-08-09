Pentagonul cere industriei de apărare din SUA să accelereze producția de arme, din cauza îngrijorărilor legate de epuizarea stocurilor

1 minut de citit Publicat la 23:17 09 Aug 2026 Modificat la 23:17 09 Aug 2026

Presa americană a relatat în ultimele săptămâni despre reducerea stocurilor de arme critice ale armatei americane ca urmare a războiului cu Iranul / Sursă foto: Getty Images

Pentagonul a cerut industriei de apărare din SUA să crească rapid producţia şi livrarea de armament, au relatat duminică mass-media americane, informează dpa, citată de Agerpres.

Washington Post şi CNN au citat un document semnat de secretarul adjunct al apărării, Steve Feinberg, adresat industriei de apărare. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat autenticitatea documentului pentru dpa.

Presa americană a relatat în ultimele săptămâni despre reducerea stocurilor de arme critice ale armatei americane ca urmare a războiului cu Iranul, deşi preşedintele Donald Trump a negat problemele raportate.

Feinberg, în documentul redactat miercuri, le-a dat reprezentanţilor industriei de apărare un termen limită de cel mult trei săptămâni pentru a prezenta planuri privind termene de livrare mai rapide şi/sau creşterea producţiei pentru capabilităţi critice, au relatat sursele media citate.

Feinburg a declarat că ciclurile de dezvoltare care durează ani de zile "sunt inacceptabile", a relatat Washington Post.

De la preluarea de către Pete Hegseth a funcţiei de secretar al apărării, Pentagonul s-a concentrat pe transformarea capacităţii şi eficacităţii industriei de apărare americane, a subliniat Parnell într-un comunicat.

Adjunctul lui Hegseth, Feinberg, lucrează la reformarea unui sistem de achiziţii învechit, a adăugat Parnell.

"Colaborarea directă cu liderii din industrie pentru a accelera producţia nu este o noutate", a mai spus el.

Centrul de pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS) din Washington a estimat la sfârşitul lunii iulie că SUA dispuneau de puţin sub 830 de rachete de apărare Patriot. Înainte de războiul cu Iranul, cifra era estimată la puţin peste 2.300.

În ceea ce priveşte rachetele interceptoare THAAD, grupul de experţi a estimat că existau 452 înainte de război. Până la sfârşitul lunii iulie, cifra estimată era de doar 278 de rachete.