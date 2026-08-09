Poliţia şi radarele ar putea să nu mai fie raportate pe Waze. Decizia Curţii de Justiție a Uniunii Europene care i-ar afecta pe şoferi

Poliţia şi radarele ar putea să nu mai fie raportate pe Waze. Sursa foto: Profimedia Images

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre UE au dreptul individual de a interzice aplicațiilor folosite de şoferi, cum ar fi Waze, să transmită informații despre locația anumitor controale rutiere și ale echipajelor de Poliţie, notează AutoNext.

Pentru milioanele de șoferi europeni care se bazează zilnic pe aceste notificări Waze este o decizie importantă, care ar putea schimba modul de funcționare a aplicațiilor de navigație în funcție de locul în care şoferii se deplasează.

Decizia a venit ca răspuns la întrebările adresate de Consiliul de Stat al Franței (instanța administrativă supremă a țării) în cadrul unui litigiu inițiat de compania Coyote System. Franța permite deja autorităților să interzică serviciilor de asistență pentru șoferi bazate pe geolocalizare să comunice locația anumitor controale rutiere, iar Coyote a contestat această măsură, invocând încălcarea normelor UE privind libera circulație.

Curtea de Justiție a respins această argumentație. Instanța a confirmat că un stat membru poate impune o astfel de interdicție pentru a proteja ordinea și siguranța publică, inclusiv în cazul unui serviciu cu sediul în alt stat UE, cu condiția ca măsura să fie proporțională și specifică.

Există însă o condiție importantă. Înainte de a acționa, o țară trebuie, de regulă, să solicite statului membru în care își are sediul aplicația respectivă să adopte propriile măsuri și să notifice atât statul respectiv, cât și Comisia Europeană cu privire la intențiile sale, cu excepția cazurilor de urgență.

Așadar, nu este vorba despre o interdicție generală la nivelul întregii UE, ci despre confirmarea faptului că statele individuale au dreptul legal de a introduce o astfel de măsură, dacă respectă procedura corespunzătoare.

De ce contează algoritmul

Instanța a analizat și un argument invocat frecvent în apărare de aceste aplicații: ideea că ele doar găzduiesc informații furnizate de utilizatori și, prin urmare, nu poartă răspunderea pentru acestea.

Judecătorii au respins acest argument în contextul dat. Instanța a statuat că un serviciu care utilizează un algoritm pentru a decide cum, când și în ce ordine sunt transmise informațiile utilizatorilor exercită un control asupra acestor informații și, astfel, nu poate beneficia de exonerarea de răspundere aplicabilă platformelor care oferă exclusiv servicii de găzduire.

Cu alte cuvinte, întrucât Waze și Coyote selectează și distribuie în mod activ alertele, ele poartă răspunderea pentru acestea.

Ce înseamnă asta pentru șoferi

Nimic nu se schimbă peste noapte. Decizia instanței nu interzice nimic în sine; ea doar confirmă faptul că statele membre au dreptul să impună astfel de restricții. Franța limitează deja raportarea anumitor controale, de obicei a celor pentru depistarea consumului de alcool și droguri sau a operațiunilor poliției, mai degrabă decât a radarelor fixe, iar această hotărâre îi consolidează temeiul juridic.

Marea întrebare este dacă și alte țări se vor simți încurajate să procedeze la fel. Dacă o vor face, alertele privind radarele și controalele poliției – pe care șoferii din întreaga Europă le consideră o funcție standard a sistemelor de navigație – ar putea dispărea discret de pe unele piețe, rămânând în același timp disponibile pe altele.

De menționat că aceeași hotărâre judecătorească a vizat și o chestiune separată, confirmând că statele membre pot impune verificarea vârstei pe site-urile cu conținut pornografic. Cele două cazuri au fost conexate deoarece ridicau aceeași problemă fundamentală privind legislația aplicabilă serviciilor online, însă aspectul legat de alertele din trafic este cel care îi interesează pe șoferi.