Crin Antonescu îl propune pe Alexandru Nazare pentru funcţia de premier. Când crede că va pleca Ilie Bolojan de la Palatul Victoria

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Fost şef al PNL şi ex-candidat la funcţia de preşedinte al ţării, Crin Antonescu a declarat, sâmbătă seară, la Antena 3 CNN, că Nicuşor Dan ar fi trebuit să-l desemneze pe ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pentru postul de premier. "Dacă totuşi vrea să termine criza asta în mod onorabil şi cu o soluţie de guvernare ar trebui să-l desemneze pe Alexandru Nazare", a declarat Crin Antonescu. Acesta a mai transmis că Ilie Bolojan va pleca de la Palatul Victoria când "Nicuşor Dan şi o majoritate parlamentară vor învesti un guvern".

Crin Antonescu a mai reamintit că, în 2025, înainte de alegerile prezidenţiale din mai, el a fost singurul care nu a spus că îl pune pe Bolojan prim-ministru.

"Foarte multe lucruri se reproşează domnului Bolojan, îi reproşez şi eu multe, guvernarea pe care a avut-o şi o are, dar un reproş nu are temei şi anume acela că se cramponează de scaun şi nu pleacă. Domnul Bolojan va pleca în momentul în care domnul Nicuşor Dan şi o majoritate parlamentară vor învesti un guvern. Până atunci, responsabilitatea acestei întârzieri nu-i aparţine domnului Bolojan.

Pe cine ar fi trebuit să desemneze domnul Nicuşor Dan de trei luni de zile, în opinia mea, evident, dacă totuşi vrea să termine criza asta în mod onorabil şi cu o soluţie de guvernare ar trebui să îl desemneze pe Alexandru Nazare", a declarat Crin Antonescu.

Fostul lider PNL Crin Antonescu a mai declarat că România se află în actuala situaţie politică din cauză că "formula pro-europeană" propusă electoratului la cele mai recente alegeri "a eşuat".

El a spus că preşedintele Nicuşor Dan ar fi trebuit să caute o formulă de guvernare inclusiv fără PNL și că, dacă Nicuşor Dan nu poate rezolva această problemă a guvernării, atunci ar trebui să demisioneze.