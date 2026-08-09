Cum a reînviat teoria conspirației cu "ambulanţa neagră". Arafat: Internetul e plin de minciuni. Oamenii să învețe să le filtreze

Atacul de la Cluj asupra unei ambulanțe a fost alimentat de teoria conspirației cu "ambulanţa neagră". FOTO: colaj Facebook MAI/Agerpres

Șeful DSU, Raed Arafat, a atras atenia duminică, la Antena 3 CNN, asupra responsabilității platformelor sociale în răspândirea dezinformărilor, după ce o ambulanță a fost atacată în comuna Recea-Cristur din cauza unui unui fake news distribuit pe TikTok. Șeful DSU a afirmat că asemenea conținuturi sunt menținute online și lăsate să devină virale, deși problema a fost semnalată inclusiv ANCOM și CNA, iar consecințele pot pune în pericol viețile pacienților și ale personalului medical.

Șeful DSU, Raed Arafat, a reacționat după ce o ambulanță a fost atacată cu bâte, topoare și pietre în comuna Recea-Cristur, din județul Cluj. Mai multe persoane ar fi devenit violente după ce au crezut un zvon răspândit pe TikTok, potrivit căruia echipajul medical ar "fura copii". Ambulanța fusese trimisă în localitate pentru acordarea asistenței medicale și preluarea unui pacient bolnav. După ce pacientul a fost urcat în autospecială, drumul echipajului ar fi fost blocat, iar ambulanța și membrii echipajului au fost atacați.

"Am stat de vorbă cu șeful Serviciului de Ambulanță Cluj și avem un raport care explică ce s-a întâmplat acolo. Echipajul se afla în localitate pentru asistarea și preluarea unui pacient. După ce l-au preluat, drumul le-a fost blocat și au fost atacați, din ce am înțeles", a declarat Raed Arafat.

"Ambulanța respectivă va fi blocată pentru o lungă perioadă, deoarece trebuie reparată. Asta înseamnă că nu va mai putea fi folosită cel puțin o lună", a explicat Arafat.

"Din păcate, colegul de la Serviciul de Ambulanță a suferit o intervenție chirurgicală la ochi. Sperăm ca incidentul să nu aibă efecte pe termen lung. Ceea ce s-a întâmplat este total inadmisibil și nu poate fi acceptat din niciun punct de vedere", a subliniat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs atacul.

Arafat a explicat că agresorii ar fi acționat după ce au crezut o versiune mai veche a dezinformării despre o presupusă "ambulanță neagră" care ar răpi copii. Informația falsă a fost preluată și răspândită pe rețelele sociale.

"Este o poveste mai veche, care tot este reîncălzită. Sunt oameni care par să creadă asemenea povești de pe rețelele de socializare, în loc să verifice știrile și informațiile oficiale și să vadă că așa ceva nu există. Responsabilitatea revine inclusiv platformelor de socializare, care păstrează active astfel de dezinformări, astfel încât să fie văzute de toată lumea, și le permit să devină virale. Rezultatul este ceea ce vedem acum.

Aici s-a pus în pericol viața personalului medical și a pacientului. Este absolut inadmisibil. Intervine și partea de educație: populația trebuie să înțeleagă că nu tot ceea ce se scrie pe rețelele de socializare este adevărat. Internetul este plin de minciuni, de materiale realizate cu inteligență artificială și de informații false, iar oamenii trebuie să învețe să le filtreze", a avertizat Raed Arafat.

Ce s-a întâmplat

O ambulanţă a fost atacată cu bâte, topoare şi pietre în comuna Recea Cristur, din judeţul Cluj, după ce mai multe persoane au crezut dezinformări apărute pe TikTok, conform căruia echipajul ar "fura copii". Medicii fuseseră chemaţi pentru un pacient bolnav, dar intervenţia medicilor s-a transformat într-un atac violent la adresa lor.

În momentul în care ambulanţa a ajuns în localitate pentru a lua pacientul pentru care fuseseră chemaţi, oamenii au început să le reproşeze medicilor că au venit ca să "fure copii".

Când "Salvarea" a vrut să plece cu pacientul bolnav spre spital, o maşină a blocat calea ambulanţei. Au coborât mai mulţi indivizi cu bâte şi topoare şi au început să lovească în ambulanţă. Parbrizul a fost spart, iar cioburile l-au rănit pe şofer la ochi.

Până la urmă, echipajul medical a reuşit să scape de atac şi să plece cu ambulanţa la spitalul din Cluj-Napoca. Şoferul rănit a fost operat la ochi şi va avea nevoie de îngrijiri medicale timp de 3 luni.

Atacul de la Cluj alimentat de teoria conspirației cu "ambulanţa neagră" a fost condamnat de DSU: Dezinformarea depășește spațiul virtual și devine un risc concret pentru siguranța publică

"Departamentul pentru Situații de Urgență condamnă ferm incidentul grav produs în seara zilei de 8 august 2026, în jurul orei 22:24, pe raza localității Recea-Cristur, județul Cluj, în care un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, aflat în misiune operativă, a fost agresat.

Departamentul pentru Situații de Urgență consideră că un asemenea incident este de o gravitate deosebită și nu poate fi tolerat. O ambulanță aflată în misiune transportă oameni care au nevoie de ajutor și este deservită de profesioniști care au o singură misiune: salvarea vieții.

Atacarea unui echipaj medical și blocarea intenționată a unei ambulanțe aflate în misiune nu pun în pericol doar personalul medical, ci și pacientul transportat și, indirect, capacitatea sistemului de urgență de a răspunde altor persoane care pot avea nevoie, în acel moment, de ajutor.

În acest context, DSU atrage atenția în mod deosebit asupra pericolului reprezentat de răspândirea în spațiul public și pe platformele de socializare a unor informații false referitoare la activitatea ambulanțelor și a serviciilor de urgență.

Informații false precum cele referitoare la presupuse „ambulanțe negre” care ar răpi sau „fura copii”, reapărute periodic în mediul online, nu pot fi tratate ca simple zvonuri lipsite de consecințe. Atunci când asemenea falsuri ajung să determine persoane să blocheze, să amenințe sau să atace o ambulanță reală, aflată în misiune și transportând un pacient, dezinformarea depășește spațiul virtual și devine un risc concret pentru siguranța publică.

Dezinformarea nu mai este doar o problemă a mediului online atunci când o minciună distribuită pe o platformă de socializare se transformă în violență în lumea reală", a recaționat DSU.

Cseke Attila: Dezinformarea creează panică nejustificată. Poate avea consecințe grave

​Ministerul Sănătății şi ministrul interimar Cseke Attila au condamnat atacul şi "agresiunile alimentate de speculații iresponsabile".

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății: "Am luat act cu mare îngrijorare de incidentul din Cluj. Sistemul de sănătate are nevoie de liniște și încredere pentru a funcționa, nu de agresiuni alimentate de speculații iresponsabile. Solicităm instituțiilor cu competențe fermitate maximă".

Verificați orice informație din surse oficiale! Înainte de a redistribui clipuri sau mesaje din mediul online, asigurați-vă că acestea provin din surse sigure și acreditate.

Dezinformarea creează panică nejustificată și, în domeniul medical, poate avea consecințe grave și poate pune în pericol real viața pacienților și a cadrelor medicale", se arată într-un comunicat al ministerului Sănătăţii.

MAI: O informație falsă poate speria. Dar, mai grav, poate pune în pericol chiar oamenii care vin să ajute.

Și Ministerul de Interne a reacționat după gravul incident, în urma fake-news-ului de pe TikTok.

"Ambulanța nu răpește. Ambulanța salvează.

În ultimele zile circulă din nou pe rețelele de socializare informații false despre așa-numitele „ambulanțe negre” care ar răpi copii.

Aceste informații false sunt "susținute" de fotografii sau clipuri realizate în totalitate, sau modificate, cu aplicații de inteligență artificială.

În realitate, în România, NU a fost înregistrat niciun caz de ambulanță implicată în răpirea unor persoane. În schimb, există oameni care urcă în ambulanță pentru a salva vieți.

O informație falsă poate speria. Dar, mai grav, poate pune în pericol chiar oamenii care vin să ajute.

Nu distribui un zvon! Verifică înainte să crezi!", a reacționat MAI.

Ce este teoria despre "ambulanța neagră"

Teoria conspirației despre ambulanța neagră revine periodic și provoacă victime.

Cel mai cunoscut caz a fost cel din iulie 2018, scriitoarea Doina Popescu-Brăila a fost înconjurată și agresată de mai multe persoane, care au acuzat-o că ar răpi copii. Agresiune a avut loc în Gara de Nord din București.

Femeia era într-o fostă ambulanță cumpărată pentru proiectul cultural "Ambulanța pentru literatură", cu care călătorea prin țară și își promova cărțile. Înainte de sosirea polițiștilor, scriitoarea a fost agresată, iar imagini transmise în direct pe Facebook au strâns rapid mii de reacții și distribuiri. Unele comentarii îndemnau la violență.

Trei persoane au fost reținute atunci pentru lovire și alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Poliția Capitalei preciza că nu investiga dispariția vreunui minor în împrejurări care să indice o răpire și că sistemul "Alertă răpire copil" nu fusese activat.

La acel moment, Ministerul de Interne a avertizat că mitul revine periodic și a cerut populației să nu redistribuie asemenea mesaje. Instituția a transmis fără echivoc că "Ambulanța neagră nu există".

Mitul ambulanței negre vine din anii ’60, când, în Polonia, Ungaria, URSS, Belarus, Ucraina și chiar și în Mongolia, a început să apară povestea cu o Volga Neagră care fură oameni, îndeosebi copii, pentru trafic de organe. În România, povestea a fost viralizată prin conspirații legate de Ambualna neagră care fură copii.