Atacul de la Cluj alimentat de teoria conspirației cu "ambulanţa neagră" a fost condamnat de Cseke Attila şi DSU. "Revoltător"

6 minute de citit Publicat la 11:42 09 Aug 2026 Modificat la 13:19 09 Aug 2026

Cseke Attila condamnă atacul asupra unei ambulanţe, după conspiraţii că ar fura copii. Sursa foto: captură din dejeanul.ro

Autorităţile statului au reacţionat, duminică, după cazul revoltător dintr-o comună din Cluj, unde o ambulanţă a fost atacată cu bâte şi topoare, după ce localnicii au crezut dezinformările şi fake news-ul de pe TikTok că ar "fura copii". Şi DSU a transmis că urmează să fie stabilit de organele competente dacă incidentul produs la Recea-Cristur a fost influențat de informațiile false care circulă în mediul online cu privire la presupuse „ambulanțe negre” sau ambulanțe care ar „fura copii”.

În momentul în care ambulanţa a ajuns în localitate pentru a lua pacientul pentru care fuseseră chemaţi, oamenii au început să le reproşeze medicilor că au venit ca să "fure copii". Dintr-o maşină, au coborât mai mulţi indivizi cu bâte şi topoare şi au început să lovească în ambulanţă. Parbrizul a fost spart, iar cioburile l-au rănit pe şofer la ochi.

Şoferul rănit a fost operat la ochi şi va avea nevoie de îngrijiri medicale timp de 3 luni. "În urma agresiunii, conducătorul autosanitarei a suferit un traumatism ocular, pentru care a fost necesară evaluarea medicală de specialitate și efectuarea unei intervenții chirurgicale în cursul nopții", a transmis DSU.

​Ministerul Sănătății şi ministrul interimar Cseke Attila au condamnat atacul şi "agresiunile alimentate de speculații iresponsabile".

"Ministerul Sănătății condamnă ferm atacul revoltător asupra echipajului Serviciului Județean de Ambulanță Cluj, provocat de dezinformări absurde apărute pe platforme din social media.

​În timp ce interveneau pentru a ajuta un pacient din comuna Recea-Cristur, medicii și șoferul autosanitarei au fost atacați cu bâte, topoare și pietre.

Şoferul a fost rănit grav. Suntem alături de el și de reprezentanții SAJ și monitorizăm situația.

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății: "Am luat act cu mare îngrijorare de incidentul din Cluj. Sistemul de sănătate are nevoie de liniște și încredere pentru a funcționa, nu de agresiuni alimentate de speculații iresponsabile. Solicităm instituțiilor cu competențe fermitate maximă".

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Dezinformarea creează panică nejustificată și, în domeniul medical, poate avea consecințe grave și poate pune în pericol real viața pacienților și a cadrelor medicale", se arată într-un comunicat al ministerului Sănătăţii.

Şi DSU condamnă incidentul

"Departamentul pentru Situații de Urgență condamnă ferm incidentul grav produs în seara zilei de 8 august 2026, în jurul orei 22:24, pe raza localității Recea-Cristur, județul Cluj, în care un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, aflat în misiune operativă, a fost agresat.

Autosanitara, de tip C, se afla în timpul desfășurării unei intervenții și transporta un pacient către spital, când deplasarea acesteia a fost blocată intenționat de două autoturisme.

Ulterior, mai multe persoane au agresat membrii echipajului și au vandalizat autosanitara, în timp ce personalul medical se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu și acorda asistență medicală pacientului transportat.

A fost solicitată de urgență intervenția structurilor de ordine publică. În pofida situației create și a agresiunii suferite, echipajul a reușit să își continue misiunea și să transporte pacientul în siguranță la Unitatea de Primiri Urgențe.

În urma agresiunii, conducătorul autosanitarei a suferit un traumatism ocular, pentru care a fost necesară evaluarea medicală de specialitate și efectuarea unei intervenții chirurgicale în cursul nopții.

Potrivit informațiilor disponibile la acest moment, organele de cercetare penală au demarat verificările în acest caz, fiind deschis un dosar penal cu privire la faptele produse.

Circumstanțele exacte ale incidentului și responsabilitatea persoanelor implicate urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

Departamentul pentru Situații de Urgență consideră că un asemenea incident este de o gravitate deosebită și nu poate fi tolerat.

O ambulanță aflată în misiune transportă oameni care au nevoie de ajutor și este deservită de profesioniști care au o singură misiune: salvarea vieții.

Atacarea unui echipaj medical și blocarea intenționată a unei ambulanțe aflate în misiune nu pun în pericol doar personalul medical, ci și pacientul transportat și, indirect, capacitatea sistemului de urgență de a răspunde altor persoane care pot avea nevoie, în acel moment, de ajutor.

Trebuie subliniat și faptul că autosanitara vandalizată este un mijloc de intervenție nou, achiziționat recent prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul programului de modernizare a parcului de ambulanțe și de creștere a capacității sistemului de urgență.

Ca urmare a avariilor produse, această ambulanță va fi indisponibilă pentru o anumită perioadă, până la efectuarea reparațiilor și readucerea sa în condiții de deplină siguranță în activitatea operativă.

Astfel, dincolo de agresarea personalului și de punerea în pericol a pacientului transportat, printr-un asemenea act este afectată direct capacitatea serviciului de ambulanță de a răspunde altor urgențe.

O ambulanță scoasă din intervenție înseamnă o resursă mai puțin disponibilă pentru pacienții care pot avea nevoie de ajutor în minutele, orele sau zilele următoare. Dezinformarea poate avea consecințe reale

În acest context, DSU atrage atenția în mod deosebit asupra pericolului reprezentat de răspândirea în spațiul public și pe platformele de socializare a unor informații false referitoare la activitatea ambulanțelor și a serviciilor de urgență.

Potrivit informațiilor preliminare disponibile, urmează să fie stabilit de organele competente dacă incidentul produs la Recea-Cristur a fost influențat de informațiile false și zvonurile care circulă în mediul online cu privire la presupuse „ambulanțe negre” sau ambulanțe care ar „fura copii”.

Asemenea afirmații sunt false și profund periculoase.

Ambulanțele SAJ și SMURD sunt mijloace operative ale sistemului de urgență, iar misiunile acestora sunt coordonate și monitorizate prin structurile de dispecerat ale sistemului integrat de urgență.

Ele sunt trimise acolo unde există oameni care au nevoie de ajutor medical.

Informații false precum cele referitoare la presupuse „ambulanțe negre” care ar răpi sau „fura copii”, reapărute periodic în mediul online, nu pot fi tratate ca simple zvonuri lipsite de consecințe. Atunci când asemenea falsuri ajung să determine persoane să blocheze, să amenințe sau să atace o ambulanță reală, aflată în misiune și transportând un pacient, dezinformarea depășește spațiul virtual și devine un risc concret pentru siguranța publică.

Dezinformarea nu mai este doar o problemă a mediului online atunci când o minciună distribuită pe o platformă de socializare se transformă în violență în lumea reală.

În același timp, incidentul readuce în atenție responsabilitatea majoră pe care o au și operatorii platformelor de socializare în prevenirea amplificării și răspândirii informațiilor false susceptibile să genereze comportamente periculoase, acte de violență sau amenințări la adresa siguranței publice.

Facem, de aceea, un apel atât către utilizatorii rețelelor sociale să verifice informațiile înainte de a le distribui, cât și către operatorii platformelor digitale să trateze cu maximă responsabilitate conținutul fals care poate pune în pericol viața și integritatea persoanelor sau poate împiedica desfășurarea intervențiilor serviciilor de urgență.

Libertatea de exprimare trebuie protejată, însă răspândirea și amplificarea unor informații false care pot determina violență împotriva salvatorilor și pot împiedica acordarea asistenței medicale de urgență nu trebuie minimalizate.

Ceea ce începe ca o informație falsă distribuită pe un telefon se poate termina cu un salvator ajuns în sala de operație, un pacient pus în pericol și o ambulanță scoasă temporar din serviciu. Echipajele de urgență trebuie protejate.

Echipajele medicale și toate structurile de intervenție trebuie să poată acționa în siguranță și fără a fi supuse violenței, amenințărilor sau intimidării. Orice agresiune îndreptată împotriva personalului aflat în misiune poate întârzia acordarea asistenței medicale de urgență și poate avea consecințe dramatice pentru persoane nevinovate.

Serviciile de urgență vor continua să răspundă solicitărilor populației.

Totodată, acolo unde există informații privind un risc concret pentru siguranța echipajelor, intervențiile vor fi coordonate astfel încât personalul medical să poată ajunge la pacient și să își desfășoare misiunea în condiții de siguranță, inclusiv cu sprijinul structurilor de ordine publică, atunci când situația o impune.

Ambulanța care răspunde unei solicitări de urgență nu reprezintă un pericol pentru comunitate. Ea vine pentru a salva. În interiorul ei sunt oameni care intervin pentru copilul, părintele, ruda sau vecinul cuiva și care, într-o altă zi, pot veni să ne salveze pe oricare dintre noi.

Departamentul pentru Situații de Urgență este alături de personalul Serviciului de Ambulanță Județean Cluj implicat în acest incident și urmărește evoluția stării de sănătate a colegului rănit.

Totodată, DSU susține demersurile organelor competente pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii incidentului, identificarea persoanelor responsabile și aplicarea măsurilor prevăzute de lege.

Violența împotriva celor care vin să salveze vieți este inacceptabilă.

Iar transformarea unor informații false din mediul online în acte de violență reprezintă un pericol pe care întreaga societate trebuie să îl trateze cu maximă seriozitate și responsabilitate", a transmis şi DSU.