Nu se mai vinde Colebil în farmacii. Biofarm trebuie să clarifice documentația pentru două medicamente

<1 minut de citit Publicat la 20:45 04 Aug 2026 Modificat la 20:45 04 Aug 2026

Nu se mai vinde Colebil în farmacii. Sursa foto: Getty Images

Vânzarea de Colebil și Panzcebil drajeuri a fost blocată pe întregul lanț de distribuție ca urmare a solicitării Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, în scopul clarificării documentației pentru aceste produse, informează Biofarm printr-un raport transmis, marți, Bursei de Valori București, notează Agerpres.

"Biofarm SA informează investitorii că pentru produsele Colebil, drajeuri, Panzcebil, drajeuri gastrorezistente, a fost emisă o decizie de blocare a vânzării pe întregul lanț de distribuție, până la nivelul farmaciilor, ca urmare a solicitării Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, în scopul clarificării documentației pentru produsele menționate", se arată în raport.

Reprezentanții companiei precizează, în raport, că aceste produse continuă să îndeplinească standardele de calitate și de siguranță pentru pacient.