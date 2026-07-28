Cardul european de sănătate. Unde este valabil, când e nevoie de el și cum se obține

Cardul european de sănătate emis de CNSAS. Sursa foto: Antena 3 CNN

Valabilitatea cardului european de sănătate este una dintre cele mai căutate informații de românii care călătoresc în străinătate, mai ales în perioada vacanțelor din timpul verii. Documentul oferă acces la servicii medicale necesare în timpul unei șederi temporare în alte state europene, în aceleași condiții ca pentru persoanele asigurate din țara vizitată. Cardul nu înlocuiește însă o asigurare medicală de călătorie și nu acoperă toate tipurile de cheltuieli medicale.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) este eliberat gratuit persoanelor asigurate în sistemul public de sănătate și poate fi solicitat la casa de asigurări de sănătate de care aparține persoana interesată. În România, cererea se depune la casa de sănătate, iar cardul este emis și transmis, în mod normal, prin servicii poștale.

În ce țări este valabil cardul european de sănătate

Cardul european de sănătate este valabil în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Regatul Unit. El poate fi folosit pentru servicii medicale necesare în timpul unei șederi temporare, cum ar fi o vacanță, o călătorie de afaceri sau o perioadă scurtă de studii.

Cu ajutorul cardului, persoanele asigurate pot primi îngrijiri medicale în sistemul public al țării vizitate, în aceleași condiții și la aceleași costuri aplicabile persoanelor asigurate din acel stat. În unele țări serviciile pot fi gratuite, iar în altele pacientul poate avea anumite coplăți.

Cardul european nu este valabil în orice țară din lume. De exemplu, el nu oferă acoperire automată pentru destinații precum Turcia, Statele Unite ale Americii, Egipt sau Emiratele Arabe Unite. Pentru aceste țări este necesară o verificare separată a condițiilor de acces la servicii medicale și, de regulă, o asigurare medicală de călătorie.

Este valabil cardul european în Turcia? Dar în România?

Cardul european de sănătate nu este valabil în Turcia, deoarece această țară nu face parte din Uniunea Europeană și nici din statele incluse în sistemul CEASS.

Românii care călătoresc în Turcia nu se pot baza pe cardul european pentru tratamente medicale și este recomandată o asigurare medicală de călătorie care să acopere eventualele costuri pentru consultații, spitalizare sau alte servicii medicale.

Este valabil cardul european de sănătate în România?

Da. Cardul european este recunoscut și în România pentru persoanele asigurate din alte state europene care se află temporar pe teritoriul țării.

În cazul cetățenilor români, cardul european este folosit în principal atunci când aceștia călătoresc în alte state participante la sistemul european. În România, accesul la servicii medicale pentru persoanele asigurate se face prin sistemul național de sănătate.

Când ai nevoie de cardul european de sănătate

Cardul european este util atunci când o persoană asigurată în România pleacă temporar într-o altă țară inclusă în sistem și are nevoie de servicii medicale care nu pot fi amânate până la întoarcerea acasă.

Poate fi folosit, de exemplu, pentru:

o consultație medicală necesară în timpul vacanței;

tratamente pentru afecțiuni apărute în timpul călătoriei;

servicii medicale oferite de sistemul public al statului vizitat.

Cardul nu este destinat persoanelor care pleacă în străinătate special pentru a primi un anumit tratament medical. De asemenea, el nu acoperă serviciile medicale private dacă acestea nu fac parte din sistemul public sau contractat de statul respectiv.

Cum se obține cardul european de sănătate

În România, cardul european de sănătate se solicită la casa de asigurări de sănătate la care este înscrisă persoana.

Pentru obținere sunt necesare, în principal:

o cerere;

copia actului de identitate;

dovada calității de asigurat, verificată în sistem.

Cardul este emis gratuit.

Conform informațiilor furnizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, acesta este transmis prin servicii poștale la adresa indicată în cerere. În situații în care cardul nu poate fi utilizat sau nu este disponibil la timp, poate fi solicitat un certificat provizoriu de înlocuire.

Mai este necesară asigurarea de călătorie dacă ai card european?

Da. Chiar dacă ai card european de sănătate, o asigurare medicală de călătorie poate fi în continuare utilă.

Cardul european acoperă doar anumite servicii medicale necesare în sistemul public și nu este echivalentul unei polițe de călătorie. Acesta nu acoperă, de exemplu:

tratamente în clinici private;

transportul medical înapoi în România;

repatrierea în cazul unui accident sau al unei probleme grave;

pierderea bagajelor sau alte riscuri specifice călătoriilor.

Pentru o vacanță în străinătate, combinația dintre cardul european de sănătate și o asigurare de călătorie poate oferi o protecție mai completă.

Cât timp este valabil cardul european de sănătate

Perioada de valabilitate a cardului european este stabilită de autoritatea emitentă și depinde de legislația fiecărei țări.

În România, durata este legată de perioada în care persoana are calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate.

Înainte de plecarea în străinătate este recomandat ca titularul să verifice data expirării înscrisă pe card și să solicite un nou document dacă acesta nu mai este valabil.

Ce trebuie să știe românii înainte de plecare

Cardul european de sănătate este un document gratuit care poate reduce riscurile financiare în cazul unei probleme medicale apărute în timpul unei călătorii în Europa.

Totuși, el nu reprezintă o asigurare completă de călătorie și nu garantează că toate serviciile medicale vor fi gratuite.

Înainte de plecare, este recomandat să fie verificată atât valabilitatea cardului, cât și sistemul medical din țara de destinație.