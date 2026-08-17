Cei 3 tablotari aduși de la pensie să pornească Grupul 4 de la Rovinari lucrează în schimburi. Termocentrala are cărbune pentru 7 zile

Centrala pe bază de cărbune de la Rovinari. Foto: Profimedia Images

România se bazează din nou pe cărbune după oprirea reactoarelor de la Cernavodă, iar la Rovinari stocul disponibil ajunge pentru aproximativ 7-8 zile. Jan Popescu, liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia, spune că termocentrala poate funcționa în parametri normali și avertizează că, fără energia produsă aici, Sistemul Energetic Național ar intra în colaps în astfel de momente.

„Săptămâna trecută am spus că pentru 4-5 zile, dar a venit weekendul și s-a mai strâns cărbune, iar acum avem pentru 7-8 zile. Colegii mei au reușit să strângă încât să avem cărbunele necesar funcționării în parametri normali a celor trei grupuri de la Sucursala Electrocentrale Rovinari”, a declarat Jan Popescu, la Antena 3 CNN.

Rovinari a revenit în prim-plan în actuala criză energetică, după ce oprirea celor două reactoare de la Cernavodă a lăsat România fără producție nucleară. Grupul 4, cu o putere de aproximativ 330 MW, a fost readus în sistem pentru a acoperi o parte din energia pierdută.

Cât poate produce Rovinari

Întrebat dacă termocentrala funcționează la capacitate maximă, Jan Popescu a explicat că producția nu este stabilită de conducerea centralei, ci este modificată permanent în funcție de comenzile Dispeceratului Energetic Național.

„Noi avem o problemă: indiferent de cât am vrea noi să producem, noi suntem la dispoziția Dispeceratului Energetic Național, care face aceste schimbări din minut în minut. În două minute te poate ridica 20 de megawați și apoi te poate coborî 40 de megawați”, a spus sindicalistul.

La Rovinari sunt operaționale trei grupuri energetice, care intră în producție și își modifică puterea în funcție de nevoile Sistemului Energetic Național.

Angajați pensionați, chemați înapoi la lucru

Jan Popescu avertiza săptămâna trecută că funcționarea simultană a celor trei grupuri a scos la iveală și lipsa personalului specializat. Pentru anumite posturi din camerele de comandă a fost nevoie inclusiv de revenirea unor foști angajați pensionați.

Întrebat dacă aceștia lucrează acum chiar la Grupul 4, liderul sindical a explicat că oamenii sunt repartizați pe ture și nu lucrează exclusiv la un singur grup.

„Nu este obligatoriu să fie pe blocul numărul patru. Ei sunt pe ture, sunt la un program de tură de opt ore, nu e obligatoriu să fie pe blocul numărul patru unul acum, dar experiența pe care și ei, și ceilalți colegi, chiar și tineri, o au îi va ajuta să ducă această sarcină la bun sfârșit și Sistemul Energetic Național se va baza pe energia produsă de noi”, a spus Popescu.

Anterior, acesta explica faptul că problema cea mai mare este găsirea operatorilor pentru camerele de comandă de la turbine și cazane, posturi pentru care pregătirea durează mult și care presupun un nivel ridicat de responsabilitate și stres.

„Fără energia produsă de noi, sistemul energetic ar intra în colaps”

Liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia spune că actuala situație arată cât de importantă rămâne producția pe cărbune atunci când alte surse nu pot acoperi necesarul sistemului.

„Noi, minerii și energeticienii, nu vrem milă, nu vrem compasiune de la nimeni. Noi doar vrem să vadă cei care conduc România și să înțeleagă că fără energia produsă de noi, sistemul energetic ar intra în colaps, mai ales în astfel de momente”, a declarat Jan Popescu.