România şi alte patru state din UE au cerut măsuri urgente de la Bruxelles pentru crescătorii de oi şi capre

România şi alte patru state din UE au cerut măsuri urgente de la Bruxelles pentru crescătorii de oi şi capre. sursa foto: Getty

România, Bulgaria, Cipru, Croaţia şi Grecia au solicitat Comisiei Europene măsuri urgente pentru sectorul ovin şi caprin, printre care o aplicare flexibilă a restricţiilor, analiza aprofundată a rolului vaccinării pentru bolile de categoria A şi facilitarea circulaţiei în interiorul UE a animalelor vaccinate, a anunţat ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, notează Agerpres.

"Astăzi, la Bruxelles, alături de alte patru state membre, am cerut Comisiei Europene măsuri urgente pentru sectorul ovin şi caprin, în contextul provocărilor legate de evoluţia focarelor de boală. Am pus pe ordinea de zi a reuniunii miniştrilor agriculturii acest subiect extrem de important pentru România şi am atras atenţia asupra impactului economic major pe care interzicerea exportului de ovine îl are. Împreună cu Bulgaria, Cipru, Croaţia şi Grecia, solicităm Comisiei Europene o abordare mai flexibilă, proporţională şi bazată pe risc, un sprijin adecvat pentru fermierii afectaţi şi valorificarea experienţei dobândite în gestionarea acestor focare, pentru adaptarea cadrului european de sănătate animală", a scris ministrul, marţi, pe pagina sa de Facebook.

Astfel, cele cinci state cer aplicarea flexibilă a restricţiilor, astfel încât animalele sănătoase din fermele şi zonele neafectate să poată fi deplasate şi valorificate pe baza evaluării riscului şi a controalelor veterinare consolidate, o analiză aprofundată a rolului vaccinării pentru bolile de categoria A şi facilitarea circulaţiei în interiorul UE a animalelor vaccinate şi a produselor derivate, precum şi continuarea exporturilor către ţări terţe.

Alte solicitări vizează adaptarea Regulamentului privind sănătatea animală pentru a asigura flexibilitate în funcţie de situaţia epidemiologică concretă, adoptarea unor soluţii bazate pe progresele ştiinţifice şi tehnologice şi acordarea unui sprijin financiar adecvat şi a unor soluţii reale de compensare pentru pierderile de venit, costurile suplimentare de furajare/întreţinere şi pierderea pieţelor de desfacere.

Săptămâna trecută, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, a precizat că exporturile de ovine ale României ar putea fi reluate până la sfârşitul anului, în condiţiile în care campania naţională de vaccinare va debuta în jurul datei de 1 octombrie. Acesta estima că vaccinarea la nivel naţional împotriva variolei, iar în judeţele Constanţa şi Tulcea şi împotriva pestei micilor rumegătoare, poate fi finalizată în 30-45 de zile.