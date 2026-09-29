Regele și regina Spaniei i-au primit pe Emmanuel și Brigitte Macron cu fast la palatul regal, în prima lor vizită de stat la Madrid

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Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi soţia sa, Brigitte Macron, au fost primiţi, marţi, de regele Spaniei, Felipe al VI-lea, şi de regina Letizia la sosirea lor la Palatul Regal din Madrid într-un eveniment ce marchează începutul unei vizite de stat de două zile în Spania, prima pe care cuplul prezidenţial francez o face în această ţară, informează EFE, citată de Agerpres.

Emmanuel şi Brigitte Macron au fost întâmpinaţi cu onoruri şi fast, iar după ascultarea imnurilor naţionale ale Spaniei şi Franţei au fost trase 21 de salve de tun.

La ceremonie au fost prezente oficiali de rang înalt ale statului spaniol, precum premierul Pedro Sanchez şi preşedinţii Camerei Deputaţilor, Senatului şi Curţii Constituţionale, printre alţii.

Din partea franceză au fost prezenţi, printre alţii, ministrul de externe, precum şi cei ai culturii, comerţului exterior şi transporturilor.

După primirea oficială, regele şi regina împreună cu preşedintele francez şi soţia sa s-au deplasat la Palatul Zarzuela, reşedinţa suveranului spaniol, pentru a lua prânzul într-un cadru privat.

Ulterior, Felipe al VI-lea şi Macron aveau programată o întâlnire tot la Palatul Zarzuela.

Preşedintele Macron şi soţia sa vor încheia ziua cu o cină organizată în onoarea lor la Palatul Regal, la care vor participa aproximativ o sută de invitaţi.

Relația consolidată franco-spaniolă

Această vizită de stat are loc într-un moment deosebit de important în relaţiile bilaterale dintre Spania şi Franţa, cu un flux intens de schimburi şi contacte care merg de la domeniul economic, politic sau judiciar, până la cel cultural sau educaţional, printre altele.

Marţi, Senatul va vota Tratatul de prietenie şi cooperare dintre Spania şi Franţa, contestat de Camera Superioară, după care Curtea Constituţională l-a aprobat, un acord ce permite miniştrilor francezi să participe la şedinţele Consiliului de Miniştri spaniol şi invers.

În perioada preşedinţiei lui Macron, care se încheie în primăvara anului 2027, s-a semnat Convenţia privind dubla cetăţenie (prima încheiată cu o ţară care nu aparţine comunităţii ibero-americane), semnată la summitul de la Montauban (Franţa) în 2021.

Peste 330.000 de spanioli trăiesc în Franţa şi 125.000 de francezi au ales să trăiască în Spania. Aproape trei milioane de elevi din sistemul şcolar francez aleg spaniola ca limbă străină, iar Spania este, de asemenea, prima destinaţie Erasmus pentru studenţii francezi.

În a doua zi a vizitei de stat, regele Felipe al VI-lea şi preşedintele Macron vor participa la un forum de comerţ şi investiţii al antreprenorilor spanioli şi francezi care se va desfăşura la Ministerul Economiei.

În domeniul economic, Franţa este în prezent principalul partener comercial al Spaniei la nivel mondial şi al treilea care investeşte cel mai mult în Spania.