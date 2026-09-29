Directorul CIA i-a spus lui Putin, în timpul unei vizite la Moscova, că Rusia va suferi un colaps economic asemănător URSS-ului

Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Foto: Hepta

Directorul CIA, John Ratcliffe, le-a adus liderilor ruși un avertisment sumbru cu privire la starea economiei, în timpul unei vizite surpriză la Moscova la sfârșitul lunii august. Potrivit publicației Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ratcliffe, invocând date ale Serviciilor Secrete americane, a încercat să convingă Kremlinul că Rusia nu poate câștiga economic războiul din Ucraina, care a ajuns deja într-un impas pe front, scrie The Moscow Times.

Mesajul lui Ratcliffe a fost că, din cauza cheltuielilor militare masive, economia Rusiei se confruntă cu același colaps pe care l-a suferit Uniunea Sovietică după Războiul Rece, a declarat pentru FAZ un diplomat de rang înalt, familiarizat cu informațiile transmise de SUA partenerilor săi occidentali.

Acesta ar fi fost principalul motiv al vizitei lui Ratcliffe. Directorul CIA a mai declarat că această concluzie stă la baza politicii administrației Donald Trump față de Ucraina.

„Prin urmare, Vladimir Putin nu ar trebui să se aștepte ca Washingtonul să renunțe la sprijinul acordat Kievului și de aceea Trump insistă asupra negocierilor”, a declarat sursa pentru FAZ.

De la începutul invaziei, „operațiunea militară specială” a lui Vladimir Putin i-a costat deja pe ruși 57 de trilioane de ruble, o sumă echivalentă cu un sfert din PIB-ul actual al țării, 12 bugete anuale pentru susținerea economiei naționale, 32 de ani de finanțare pentru întregul sistem de învățământ superior al țării și peste 100 de bugete anuale ale unor regiuni mari și bogate, precum Ținutul Krasnodar sau Regiunea Sverdlovsk.

În urma boom-ului militar din 2023-2024, creșterea economică din Rusia a stagnat practic, industriile civile sunt în declin timp de doi ani la rând, iar împrumuturile în valoare de zeci de trilioane de ruble emise de bănci pentru producția militară devin problematice și nu sunt rambursate la timp.

În bugetul de anul viitor, guvernul programează o nouă creștere a cheltuielilor militare cu o treime, până la 17,1 trilioane de ruble, și la 50 de trilioane de ruble în următorii trei ani. Astfel, costul invaziei Ucrainei va ajunge la 74 de trilioane de ruble (870 de miliarde de dolari), iar dacă luptele continuă, va ajunge la 1 trilion de dolari în 2028.

Rusia a ajuns deja din urmă Uniunea Sovietică în ceea ce privește ponderea cheltuielilor militare în bugetul său: anul acesta, articolul „apărare națională” a consumat 30% din totalul cheltuielilor de trezorerie, iar Ministerul Finanțelor a bugetat 35% pentru bugetul de anul viitor. Prin comparație, bugetul URSS din 1990 a alocat 71 de miliarde de ruble din 241,3 miliarde pentru „scopuri militare”, adică 29,4%.