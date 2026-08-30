Axios: Șeful CIA i-a făcut lui Putin o propunere secretă la Moscova pentru războiul din Ucraina

Directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi propus organizarea unei întâlniri trilaterale între președintele american Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul vizitei sale secrete la Moscova. Foto: Profimedia Images

Directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi propus organizarea unei întâlniri trilaterale între președintele american Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul vizitei sale secrete la Moscova, la începutul acestei săptămâni, în cadrul eforturilor de a pune capăt războiului din Ucraina, au declarat pentru Axios două surse informate în legătură cu discuțiile.

Implicarea lui Ratcliffe este importantă deoarece aceasta ar fi fost prima dată când directorul CIA s-a implicat personal în eforturile diplomatice de a obține o schimbare de poziție și de a deschide calea către un acord între Rusia și Ucraina.

Potrivit surselor, vizita lui Ratcliffe la Moscova a avut, printre altele, scopul de a afla dacă șefii serviciilor de informații ruse ar putea contribui la convingerea lui Vladimir Putin să accepte reluarea negocierilor cu Ucraina, mediate de Statele Unite.

Vineri, oficiali americani l-au informat pe Volodimir Zelenski cu privire la discuțiile purtate de Ratcliffe la Moscova și despre propunerea privind organizarea unui summit trilateral între liderii Statelor Unite, Rusiei și Ucrainei.

Administrația Trump a mai adus în discuție în trecut ideea unei întâlniri directe între Trump, Putin și Zelenski. Președintele ucrainean a susținut propunerea, însă liderul de la Kremlin a respins-o până acum.

Vizita secretă a directorului CIA la Moscova

Ratcliffe a efectuat marți o vizită secretă la Moscova, unde s-a întâlnit cu omologii săi ruși, Serghei Narîskin, șeful serviciului rus de informații externe SVR, și Alexander Bortnikov, directorul FSB, serviciul federal de securitate al Rusiei.

Donald Trump a declarat pentru Axios că vizita lui Ratcliffe a reprezentat o "activitate obișnuită" și nu a avut ca scop avertizarea Rusiei în legătură cu un eventual atac asupra teritoriului NATO.

În timpul discuțiilor de la Moscova, Ratcliffe ar fi abordat și posibilitatea reluării negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina, potrivit surselor citate.

The New York Times a relatat că directorul CIA i-ar fi prezentat lui Bortnikov o evaluare pesimistă a situației de pe front și ar fi îndemnat Rusia să ajungă la un acord înainte ca situația sa să se înrăutățească. Sursele citate de Axios susțin că Ratcliffe a ajuns la concluzia că Bortnikov este un interlocutor constructiv și că ar putea contribui la relansarea eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului. CIA nu a dorit să comenteze informațiile.

Ucraina se teme de o nouă escaladare

În ciuda acestor demersuri diplomatice, oficialii ucraineni privesc cu multă suspiciune intențiile lui Vladimir Putin. Kievul susține că dispune de informații care indică faptul că liderul rus pregătește o nouă escaladare majoră a războiului.

Pavlo Palisa, adjunctul șefului administrației prezidențiale ucrainene, a declarat vineri că Putin ar fi ordonat armatei ruse să pregătească mai multe scenarii operaționale pentru o ofensivă în nordul Ucrainei. Printre zonele considerate obiective importante s-ar afla Kievul și regiunea Cernihiv.

Astfel, în timp ce Washingtonul încearcă să găsească o cale pentru reluarea negocierilor, autoritățile de la Kiev avertizează că Rusia ar putea pregăti, în paralel, o operațiune militară de amploare.

Negocierile Rusia-Ucraina, blocate din februarie

Negocierile dintre Rusia și Ucraina, intermediate de administrația Trump, au fost suspendate la jumătatea lunii februarie, după izbucnirea războiului cu Iranul.

În ultimele luni, reprezentanții administrației americane Steve Witkoff și Jared Kushner au purtat separat discuții cu negociatorii ruși și ucraineni. Cu toate acestea, eforturile diplomatice au înregistrat până acum progrese limitate.

Kirilo Budanov, șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, a declarat joi pentru presa locală că negocierile cu Rusia intermediate de Statele Unite ar putea fi reluate în luna septembrie. O eventuală reluare a discuțiilor ar putea reprezenta primul pas către o nouă încercare de negociere a unui acord de pace, însă pozițiile Moscovei și Kievului rămân profund diferite, iar situația militară continuă să influențeze direct perspectivele diplomatice.

Zelenski: SUA promovează o viziune realistă

Președintele Volodimir Zelenski a mulțumit vineri Statelor Unite pentru ceea ce a descris drept "tonul necesar al conversației cu Rusia".

Liderul ucrainean a afirmat că administrația Trump "promovează o viziune realistă asupra a ceea ce trebuie făcut și a ceea ce trebuie obținut".

În acest context, ideea unui summit direct între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski ar putea deveni una dintre principalele variante analizate de Washington pentru relansarea negocierilor. Totuși, orice astfel de întâlnire depinde în primul rând de disponibilitatea Moscovei de a participa, după ce Vladimir Putin a respins anterior formatul trilateral.