Trump explică vizita șefului CIA în Rusia: "Ar putea ieși ceva din asta, legat de Ucraina." Spune că nu l-a avertizat pe Putin

2 minute de citit Publicat la 18:01 26 Aug 2026 Modificat la 18:06 26 Aug 2026

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii. Sursa foto: Getty Images

Vizita lui John Ratcliffe, directorul CIA, la Moscova a fost una de „semi-rutină”, a declarat președintele american Donald Trump, citat miercuri de CNN.

Trump a vorbit despre vizita lui Ratcliffe într-un interviu telefonic pentru comentatorul politic conservator Glenn Beck .

„Ratcliffe s-a dus acolo într-un fel de vizită de semi-rutină. Nu-mi place să dezamăgesc oamenii. Am vrea să vedem sfârșitul războiului cu Ucraina”, a spus Trump.

El fusese întrebat de Beck dacă șeful spionajului american a vizitat capitala rusă pentru a livra un mesaj în legătură cu presupusele planuri ale Kremlinului de a lansa provocări pe teritoriul NATO.

CNN amintește evaluările recente ale serviciilor secrete americane și europene, conform cărora președintele rus Vladimir Putin ar putea ordona o incursiune limitată pentru a testa hotărârea și reziliența alianței militare.

Trump: Ar putea să rezulte ceva din vizita șefului CIA la Moscova

Însă Trump a negat că vizita lui Ratcliffe ar fi avut rolul de a avertiza împotriva unei astfel de incursiuni.

De asemenea, Trump a respins ideea că l-ar fi trimis pe șeful CIA la Moscova pentru a cere ajutorul Rusiei în demersurile de redeschidere a Strâmtorii Ormuz.

„John Ratcliffe este un tip fantastic. Este șeful CIA și nu s-a dus acolo pentru niciunul dintre lucrurile pe care le-ați menționat.

Acum, ar putea să rezulte ceva din asta.

Lucrăm intens pentru a pune capăt războiului (din Ucraina) și, sincer, amândoi (liderii de stat implicați) vor să-l vadă încheiat în acest moment”, a estimat Trump.

Kremlinul neagă că șeful CIA s-ar fi întâlnit cu Putin

Într-o declarație făcută miercuri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat că directorul CIA s-ar fi întâlnit cu Vladimir Putin în timpul călătoriei la Moscova.

Potrivit lui Peskov, contactul Ratcliffe în Rusia a fost „mai mult sau mai puțin la nivelul serviciilor speciale”.

Oficialul rus a adăugat că, deși acest lucru a fost „pozitiv”, e prematur să se speculeze „dacă va avea un efect general asupra procesului de scoatere a relațiilor bilaterale SUA - Rusia din cea mai profundă criză în care se află în prezent”.

Vizita lui Ratcliffe a avut loc, marți, la o zi după ce secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat „Operațiunea 'Proscrisul Economic'” - o mișcare cu rolul de a izola Iranul de restul lumii.

Operațiunea vizează inclusiv pedepsirea țărilor și entităților care continuă să facă afaceri cu Teheranul.

Rusia este un partener comercial și militar strategic al Republicii Islamice.

Cum s-a derulat vizita șeful CIA la Moscova

Marți dimineață, o aeronavă americană de transport militar de tip Boeing C-17 Globemaster III a aterizat pe Aeroportul Internațional Vnukovo din Moscova, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24.

Aparent, avionul militar a decolat inițial de la Baza Andrews din Maryland, după care a aterizat în Letonia, de unde decolat din nou.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Letonia a declarat că zborul - care a făcut escală la Riga - a fost „coordonat și autorizat corespunzător pentru operare în spațiul aerian”.

„Întrucât aeronava nu este operată de Forțele Armate Naționale ale Letoniei, nu putem oferi informații suplimentare cu privire la acest zbor”, a spus purtătorul de cuvânt pentru CNN.

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