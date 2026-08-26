Cresc îngrijorările că Putin va ataca NATO. Lukașenko anunță că își pregătește trupele, imediat după vizita șefului CIA la Moscova

3 minute de citit Publicat la 14:23 26 Aug 2026 Modificat la 14:23 26 Aug 2026

Dictatorul bielorus, Aleksandr Lukașenko, a ordonat o armatei Belarusului să facă o „inspecție” a capacități de luptă a forțelor armate, după vizita la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe, relatează The Moscow Times. Secretarul de stat al Consiliului de Securitate al Belarusului, Aleksandr Volfovici, a anunțat că una dintre brigăzi își va părăsi baza permanentă și va primi o serie de misiuni.

„Deocamdată nu vom vorbi despre ele. Totul depinde de deciziile pe care le vor lua conducerea forțelor armate, Statul Major General și comandamentele unităților militare”, a spus Volfovici. El a precizat că o atenție deosebită va fi acordată modalităților de atac împotriva unui potențial adversar, „ținând cont de experiența conflictelor militare din Ucraina și Iran”.

Potrivit lui, exercițiul urmărește să verifice capacitatea formațiunilor și unităților militare de a desfășura operațiuni de luptă în condițiile războiului modern. Volfovici a îndemnat populația să nu se îngrijoreze și a spus că „nu se întâmplă nimic ieșit din comun”.

La începutul lunii august, comandantul forțelor pentru operațiuni speciale ale armatei bieloruse, Aleksandr Illiukevici, anunțase că Belarusul a început formarea unei noi brigăzi de asalt aerian în apropierea graniței cu Ucraina. Unitatea urma să fie amplasată în zona Gomel.

Anterior, The Wall Street Journal (WSJ), citând surse familiarizate cu situația, a scris că Vladimir Putin ar fi început să-i ceară lui Lukașenko să deschidă un nou front împotriva Ucrainei.

Potrivit publicației, Rusia ar fi vrut să folosească Belarusul și pentru operațiuni împotriva statelor NATO vecine, inclusiv pentru lansarea de drone.

În acest context, Emmanuel Macron l-a sunat pe Lukașenko și l-a avertizat să nu implice Belarusul în război.

Volodimir Zelenski a atras, la rândul său, atenția asupra construirii de infrastructură militară de către Belarus de-a lungul frontierei cu Ucraina, care ar putea fi folosită într-o eventuală agresiune împotriva Ucrainei.

Vizita lui Ratcliffe la Moscova agită spiritele

Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut pe 25 august o vizită neanunțată la Moscova. Kremlinul a afirmat că acesta nu s-a întâlnit cu Putin și că scopul deplasării a fost reprezentat de „contacte între serviciile de informații”.

WSJ scrie că vizita lui Ratcliffe ar fi putut avea legătură cu informații obținute de serviciile americane privind viitoarele planuri ale lui Putin.

Potrivit publicației, armata rusă a desfășurat exerciții de pregătire pentru o eventuală mobilizare în regiunea Kaliningrad și în alte zone ale țării, verificând dacă infrastructura ministerului apărării este pregătită să primească recruți și să le asigure hrană și armament.

Serviciile americane de informații ar fi obținut, de asemenea, indicii că Putin ar putea încerca să testeze capacitatea de reacție a NATO.

„Scopul ar fi putut fi să-i spună: «Știm ce ai de gând să faci și ar fi mai bine să nu o faci»”, a declarat Beth Sanner, fostă directoare adjunctă a serviciilor americane de informații naționale.

Potrivit ei, vizita ar fi putut avea legătură și cu armistițiul din Iran și cu eventuala implicare a unei alte părți în negocieri.

Ratcliffe s-a dus în Rusia cu un avion militar care a făcut escală în Letonia

Date ale site-ului de monitorizare Flightradar24 au dezvăluit că aeronavă militară american a aterizat marți dimineață pe aeroportul internațional Vnukovo din capitala rusă.

Aparatul american a decolat de la bza militară Andrews, de lângă Washington, D.C., și a făcut o escală la Riga, Letonia. Marți seară, aceeași aeronavă americană a plecat spre Riga, potrivit agenției de presă de stat ruse TASS, citată de DPA.

Conform unor canale Telegram rusești, Ratcliffe, care a fost implicat în trecut în schimburi de deținuți între cele două state, a sosit la Moscova pentru o misiune similară.

Ar fi vorba de eliberarea americanului Charles Zimmerman, veteran al Marinei SUA, condamnat în ianuarie 2025 la cinci ani de închisoare în Rusia pentru deținere ilegală și trafic de arme.

Ratcliffe a fost director al Serviciilor Naționale de Informații în primul mandat al lui Donald Trump.

Presa rusă a relatat că Vladimir Putin ar fi semnat trei decrete secrete în ultimele zile, dintre care unul ar putea fi legat de grațierea lui Zimmerman.