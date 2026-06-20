Zelenski îi dă ultimatum de o săptămână lui Lukașenko să dezafecteze releele folosite de dronele Rusiei. „Altfel, o vom face noi”

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. FOTO: Getty Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a dat președintelui belarus Aleksandr Lukașenko termen de o săptămână pentru dezafectarea releurilor pentru drone de pe teritoriul Belarusului, care sunt folosite pentru mărirea semnalului și ajustarea traictoriei dronelor ruse care atacă Ucraina, informează Interfax Ucraina. În caz contrar, Zelenski a spus că „vom face noi” acest lucru.

„Când domnul Lukașenko a spus că nu vrea să fie atras într-un război, trebuie să fie onest, cel puțin cu poporul său, pentru că întreaga lui țară poate fi atrasă de Rusia în acest război. Din primele zile ale acestui conflict, rachetele (rusești) au zburat din Belarus, din țara lui. Apoi a sunat și el și și-a cerut scuze, spunând că el nu controlează situația, Rusia a acționat pe teritoriul său. Și, desigur, nu cred în asta, dar el deja a spus acest lucru," a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat că Rusia va continua să-l împingă pe Lukașenko spre război și că liderul belarus „înțelege că Ucraina va răspunde”.

În plus, Zelenski a precizat că releurile care extind semnalul dronelor folosite de armata rusă sunt instalate pe teritoriul Belarusului, de-a lungul graniței cu Ucraina.

„El poate să le elimine. De ce spune că nu vrea să fie atras în război. Să dezafecteze aceste echipamente”, a spus Zelenski.

Liderul de la Kiev a adăugat că „o săptămână” e suficient pentru dezafectarea acestor relee.

„Cred că o săptămână e suficientă pentru ca el să facă asta. Dacă el nu face acest lucru, o vom face noi”, a spus președintele ucrainean.

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko a declarat marți că țara sa nu reprezintă nicio amenințare pentru Ucraina și și-a cerut scuze față de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru remarcile sale jignitoare la adresa sa, informează Kyiv Independent.

Totodată, liderul de la Minsk a recunoscut că „„Belarusul este foarte vulnerabil din punct de vedere militar, dacă Ucraina ar începe să lovească Belarusul așa cum lovește Rusia. Pentru armata ucraineană, Belarusul este ca în palmă. Înțelegem perfect că principalele noastre obiective de infrastructură, producție și logistică ar deveni ținte ale atacurilor (ucrainene - n.r.)”, a spus Lukașenko.

The Ukrainian president stressed that Russia will continue to push Lukashenka to war, and he "understands that Ukraine will respond." He also clarified that the repeaters used by the Russian army are installed on Belarusian territory along the border with Ukraine. "He (Lukashenka. – TMT) can remove it? Why the words that he does not want to participate in the war? Let him remove this equipment, let him turn off this equipment," Zelensky said, noting that a week will be enough for Lukashenka to fulfill this requirement. "I think that a week will be enough for him to do this. Why do I say "weeks"? Because now our civilians are dying every day because of this... If he does not do this, we will," the President of Ukraine said.

In addition, Zelensky called on Lukashenka to stop the supply of petroleum products from Belarus to the Russian army. "Just like his, for example, the oil refining industry. We are doing everything so that the Russians do not have the opportunity to sell oil and supply the corresponding diesel and oil to their army. Because all this is spent against us. Today he is the main supplier or one of the main suppliers for the Russian army. It is Lukashenka, it is Belarus. Can this be stopped? I am sure that it is in his power. And it is he who controls it," Zelensky stressed.

On June 16, Lukashenko apologized to Zelensky for his previous harsh statements and assured that Belarus does not intend to enter the war. "We have said many times that it is absolutely unacceptable that the war between Ukraine and Russia spreads to the territory of Belarus," he said, adding that Belarus is "very vulnerable militarily" and does not want to fight.